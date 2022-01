Audi dépasse les objectifs européens d’émissions de CO2 pour 2021

Sur la base de chiffres préliminaires, Audi a dépassé ses objectifs d’émissions de CO2 de flotte à l’échelle pour l’Union européenne ainsi que pour la Norvège et l’Islande en 2021. Avec une valeur de 122 g/km, l’entreprise est bien en deçà de la valeur cible légalement requise de 129 g/km. En conséquence, la marque a apporté une contribution positive à la valeur de l’ensemble de la flotte du Groupe Volkswagen, qui a non seulement satisfait aux exigences légales, mais est même restée en deçà de celles-ci.

« Nous considérons les émissions de CO2 à l’échelle de la flotte comme un indicateur fort de nos efforts d’électrification réussis. Dépasser clairement nos objectifs est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie stratégique en nous concentrant systématiquement sur la fourniture de la mobilité haut de gamme durable du futur. Nous continuons à accélérer notre transformation. », a déclaré Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing.

Une bonne année pour les véhicules 100% électriques

L’augmentation significative des livraisons de modèles tout électriques a eu un impact particulièrement positif sur la valeur de l’ensemble de la flotte – 42 991 véhicules vendus dans l’UE, en Norvège et en Islande en 2021 équivalaient à une augmentation de 49,8% d’une année sur l’autre. L’Audi e-tron (incluant la carrosserie Sportback) est le SUV premium tout électrique le plus vendu en Europe. Audi a plus que doublé sa gamme de véhicules tout électriques l’an dernier, en ajoutant quatre nouveaux modèles – l’Audi e-tron GT, Audi RS e-tron GT, Audi Q4 e-tron et Audi Q4 Sportback e-tron – à la gamme.

D’ici 2025, Audi prévoit d’avoir plus de 20 modèles entièrement électriques dans son portefeuille. À partir de 2026, la marque n’introduira que de nouveaux modèles 100% électriques. L’engagement clair de l’entreprise en faveur de l’e-mobilité est également évident dans sa planification des investissements, car Audi a l’intention de dépenser environ 18 milliards d’euros pour l’électrification et l’hybridation entre 2022 et 2026, sur la base du cycle de planification approuvé fin 2021. Avec des investissements totaux de autour de 37 milliards d’euros, cela signifie que près de la moitié de ses dépenses sont consacrées à ces domaines d’avenir.

La valeur à l’échelle de la flotte a été calculée sur la base des véhicules nouvellement immatriculés dans les 27 pays de l’UE plus la Norvège et l’Islande. La confirmation finale des valeurs d’émission de CO2 par la Commission européenne aura lieu à une date ultérieure.

Photos : Audi