Comment assurer la Bugatti La Voiture Noire ?

Pouvoir assurer la Bugatti La Voiture Noire de plus de 11 millions d’euros est un véritable casse-tête car la voiture est unique et son coût pharaonique. Livrée en toute discrétion à son propriétaire en mai 2021, le modèle hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantic noire mystérieusement disparue doit être obligatoirement assurée. Mais comment faire et vers quel assureur se tourner ?

Assurer un véhicule rare et atypique est déjà un casse-tête, imaginez un modèle unique au prix de vente pharaonique comme la Bugatti La Voiture Noire. Le simple fait de l’abîmer via une rayure nécessite des dizaines de milliers d’euros de réparation, une simple peinture ne suffisant pas. Ou alors un changement de pare-brise suite à un éclat ou une fissure. Ne parlons pas des jantes spécifiques au modèle !

Un assureur généraliste utilisé sur nos véhicules ne pourra pas se charger d’assurer un tel bijou automobile. Il existe une poignée de société spécialisée qui peuvent prétendre à l’assurer contre une prime annuelle qui ne doit pas être négligeable tout comme la franchise en cas d’accident.

La semaine dernière, le spécialiste suisse Armida Finance AG a communiqué sur les réseaux sociaux comme quoi il est autorisé à assurer la Bugatti La Voiture Noire, la voiture neuve la plus chère au monde.

Mettant en avant le véhicule en photo à côté d’un de ses responsables, Armida Finance AG met en avant son expertise et la confiance dont la société a acquise auprès de clients fortunés.

Est-ce un indice sur la présence de cette voiture auprès d’un collectionneur suisse ? Ce n’est pas certain !

Photos : Bugatti / Armida Finance