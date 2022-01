Formule E – Porsche se prépare pour son début de saison 2022 en Arabie Saoudite

L’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche entame la saison 8 du championnat du monde de Formule E ABB FIA au Diriyah E-Prix en Arabie saoudite les 28 et 29 janvier 2022. Deux courses nocturnes seront disputées sur le circuit urbain de 2,495 kilomètres près de Riyad, où la Porsche Taycan Turbo S célèbre ses débuts sur circuit en tant que nouvelle voiture de sécurité de Formule E. Avec la Porsche 99X Electric, André Lotterer (#36) et Pascal Wehrlein (#94) veulent jeter les bases d’une saison réussie avec un excellent résultat pour Porsche.

Le championnat du monde de Formule E ABB FIA, qui comprend 16 courses dans dix grandes villes, présente une fois de plus un plateau solide avec onze équipes et 22 pilotes. Plusieurs nouveaux changements de règles ont été apportés cette saison pour la course et plus particulièrement pour les qualifications. La lutte pour la pole position ressemble à un tournoi à élimination directe avec des duels en tête-à-tête passionnants. De plus, la puissance maximale a été augmentée en mode qualification et attaque.

Avant d’aborder sa troisième saison de Formule E, Porsche a consolidé son équipe dirigeante : Florian Modlinger a pris le poste de Directeur du sport automobile Formule E en début d’année. Le Bavarois de 41 ans a commencé sa carrière dans le sport automobile en 2005 et a excellé dans divers rôles, notamment ingénieur de course, ingénieur de développement et directeur technique. Sous sa direction, les équipes ont remporté les titres de pilote et d’équipe dans le Championnat du Monde FIA ​​GT1 et le Championnat du Monde FIA ​​de Rallycross ainsi que les titres de pilote, d’équipe et de constructeur dans le DTM. Son poste le plus récent était celui de directeur technique et de directeur des opérations chez Abt Sportsline, où il était responsable de l’aspect technique et opérationnel de tous les projets de sport automobile.

Florian Modlinger a de grandes attentes pour sa première saison avec Porsche : « En regardant de l’extérieur, l’équipe a fait de grands progrès la saison dernière et se dirige maintenant vers sa troisième saison en tant qu’unité très motivée. Les objectifs sont très clairement de réaliser des performances toujours solides et de gagner des courses. » En plus de son travail avec l’équipe, il attend avec impatience le « défi passionnant d’ajouter des victoires et des titres de Formule E à l’illustre histoire du sport automobile de Porsche. Je suis convaincu que chacun fera de son mieux pour atteindre cet objectif commun. »

Courses 2022

Seize courses dans dix des plus grandes villes du monde composent le calendrier provisoire 2022 du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA.

Course 1 – 28 janvier : Diriyah (Arabie Saoudite)

Course 2 – 29 janvier : Diriyah (Arabie Saoudite)

Course 3 – 12 février : Mexico (Mexique)

Course 4 – 9 avril : Rome (Italie)

Course 5 – 10 avril : Rome (Italie)

Course 6 – 30 avril : Monaco (Monaco)

Course 7 – 14 mai : Berlin (Allemagne)

Course 8 – 15 mai : Berlin (Allemagne)

Course 9 – 4 juin : Jakarta (Indonésie)

Course 10 – 2 juillet : Vancouver (Canada)

Course 11 – 16 juillet : New York City (New York)

Course 12 – 17 juillet : New York City (New York)

Course 13 – 30 juillet : Londres (Grande-Bretagne)

Course 14 – 31 juillet : Londres (Grande-Bretagne)

Course 15 – 13 août : Séoul (Corée du Sud)

Course 16 – 14 août : Séoul (Corée du Sud)

Photos : Porsche