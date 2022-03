Audi développe un système de détection des cyclistes grâce à la technologie connectée

Audi of America travaille avec Spoke, une plate-forme de mobilité pour la sécurité, la connectivité et des expériences de conduite riches ; Qualcomm Technologies, Inc. ; et Commsignia pour apporter les avantages de la technologie cellulaire du véhicule à tout (C-V2X) aux usagers de la route vulnérables (VRU) et améliorer la sécurité sur les routes. En utilisant la technologie C-V2X, les entreprises travaillent ensemble en effectuant des démonstrations C-V2X avec des cas d’utilisation particuliers de vélo à véhicule pour explorer des solutions pour sensibiliser les véhicules Audi aux cyclistes et autres VRU, ainsi que pour créer des alertes de sécurité qui peuvent aider à prévenir les incidents entre tous les usagers de la route.

Les démonstrations C-V2X viseront à valider la première suite matérielle et logicielle de Spoke, conçue pour être le premier système connecté fiable et robuste de l’industrie à offrir une communication sécurisée et directe pour une prise de conscience contextuelle et des alertes entre les conducteurs et les cyclistes. Audi continue également d’affiner ses technologies C-V2X pour les applications destinées à la production, permettant un écosystème véritablement connecté entre les conducteurs et le monde qui les entoure.

Cela arrive à un moment particulièrement crucial, alors que le Congrès américain a adopté la loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures en novembre 2021. En plus d’offrir diverses opportunités de financement importantes pour les déploiements intégrant des technologies de véhicules connectés, la législation alloue également des fonds pour une étude de recherche de deux ans menée par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et la Federal Highway Administration pour étendre les efforts de recherche du véhicule au piéton axés sur l’intégration des cyclistes et d’autres usagers de la route vulnérables dans le déploiement sûr des systèmes de véhicules connectés.

La NHTSA a signalé dans ses données les plus récentes 846 décès de cyclistes à la suite d’accidents liés aux véhicules à moteur en 2019. Cela représente une augmentation de 36% depuis 2010. D’une année sur l’autre, la NHTSA a signalé une augmentation de 4,3% des blessures à vélo sur la route pour atteindre 49 000 aux États-Unis en 2019. En outre, la Stratégie nationale de sécurité routière publiée par le Département des transports (DOT) en janvier 2022 note que le nombre de décès parmi les piétons et les cyclistes a augmenté plus rapidement que le nombre total de décès sur la route au cours de la dernière décennie.

Audi développe du matériel et des logiciels dans son véhicule d’essai entièrement électrique Audi e-tron Sportback pour utiliser à la fois la communication directe entre le véhicule et le vélo en utilisant des signaux à courte portée qui ne dépendent pas d’un réseau cellulaire et des signaux LTE qui utilisent des tours cellulaires pour identifier les vélos sur la route. Les véhicules pourront lire leur environnement pour identifier les vélos à proximité, s’interfacer avec la suite connectée de Spoke Safety, et même identifier les vélos qui peuvent être obstrués à la vue du conducteur.

Depuis 2020, Audi travaille avec des partenaires pour développer les technologies C-V2X aux États-Unis afin de protéger les VRU. En Virginie du Nord, des organisations telles que le Virginia Tech Transportation Institute et le Virginia Department of Transportation se sont associées à Audi et Qualcomm Technologies sur un programme basé sur C-V2X pour informer les véhicules approchant d’une zone de travaux, alerter les conducteurs de la limite de vitesse de la zone de travail lorsqu’ils entrent dans les zones de travaux, et alerter les travailleurs en bordure de route lorsque des véhicules se trouvaient à proximité de zones de construction via un gilet de sécurité connecté.

À Alpharetta, en Géorgie, Audi a collaboré avec Applied Information et le système scolaire Fulton Co., Qualcomm Technologies et d’autres, pour connecter les voitures aux autobus scolaires afin d’identifier quand les enfants montaient ou sortaient des autobus, ainsi que pour montrer aux conducteurs de véhicules quand ils entraient dans une école active. zones.

La capacité de réaliser les avantages potentiels de la technologie C-V2X en matière de sécurité n’est devenue possible que récemment à la suite d’une décision de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis rendue en novembre 2020 et publiée en mai 2021. Dans sa décision, la FCC a accepté d’allouer une partie du Bande cellulaire ITS 5,9 GHz pour les applications C-V2X pour la première fois. La décision a autorisé C-V2X pour l’échange de communications normalisées entre véhicules et entre les véhicules et les infrastructures.

Grâce à des recherches internes, ainsi qu’à des données accessibles au public, Audi estime qu’il y aura 5,3 millions de véhicules, zones de travaux, passages à niveau, vélos et autres appareils qui pourront se connecter à l’aide de C-V2X d’ici 2023. D’ici 2028, il est possible ce nombre passera à 61 millions d’appareils connectés, dont pas moins de 20 000 passages pour piétons, 60 000 zones scolaires, 216 000 autobus scolaires et 45 millions de smartphones.

Les premières démonstrations publiques de la technologie de vélo connecté Spoke avec l’Audi e-tron Sportback ont eu lieu du 21 au 23 mars lors de la PeopleForBikes Bicycle Leadership Conference 2022 à Dana Point, en Californie, suivies du Sea Otter Classic à Monterey, en Californie, du 7 au 10 avril.

Photos : Audi