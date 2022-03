Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 – Victoire de Sanchez à Silverstone

Alejandro Sanchez a remporté la course principale de la 4ème manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) 2022 à Silverstone, répétant ainsi son exploit au même endroit en 2020. Pilotant pour l’équipe SDK Gaming, l’Espagnol a démarré la course depuis la pole position et a d’abord défendu sa première place. A un moment, cependant, il a dû laisser passer Charlie Collins (VRS) mais a repris son avance dans la phase finale. Le vainqueur de la course de sprint sur le circuit du Grand Prix de 5,891 kilomètres est Sebastian Job. Le pilote Red Bull Racing Esports a relégué l’Allemand Maximilian Benecke (Team Redline) en deuxième position. La quatrième manche de la coupe internationale monotype d’esports sur la plate-forme de simulation iRacing est disputée avec la variante numérique de la dernière Porsche 911 GT3 Cup.

Pour Sebastian Job, la course de sprint de Silverstone a dû ressembler au déjà-vu de l’événement PESC précédent à Sao Paulo : encore une fois, le pilote virtuel britannique a établi le temps de qualification le plus rapide et a pris le sprint de sept tours depuis la pole position avec son rival Maximilian Benecke collé à son pare-chocs. Cependant, le pilote de Francfort n’a trouvé aucun moyen de dépasser le champion 2020 et a dû se contenter de la deuxième place. Il a été suivi sur la ligne d’arrivée par le coéquipier portugais Redline de Benecke, Diogo C. Pinto, le pilote américain VRS Zac Campbell, Dayne Warren (AUS/Coanda), Graham Carroll (Red Bull Racing Esports) d’Écosse et Charlie Collins.

La très importante huitième place est revenue à Alejandro Sanchez : cela signifiait que l’Espagnol pouvait s’attaquer à la course principale sur 14 tours depuis l’avant de la grille. Il a tiré le meilleur parti de son avantage et a occupé la tête de sa 911 GT3 Cup de 510 ch. Au troisième tour, cependant, il a dû laisser passer Collins – mais pas pour longtemps : le pilote de simulation britannique n’a apprécié sa place en tête du peloton que jusqu’au dixième tour. Avec un mouvement astucieux, Sanchez s’est ensuite faufilé et a franchi le drapeau à la première place avec une marge de 0,284 seconde. Campbell, Pinto, Benecke et Job ont suivi aux positions trois à six.

Pour Diogo C. Pinto, ces résultats lui suffisent pour défendre son avance au championnat avec 218 points après quatre des dix week-ends de course du calendrier Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Zac Campbell prend la deuxième place avec 198 points devant le pilote du British Apex Racing Team Kevin Ellis Jr. (168).

Un pilote invité de 17 ans impressionne dans la course All-Stars

Jaroslav « Jardier » Honzik a remporté la première des deux courses All-Star à Silverstone. En effectuant une manœuvre audacieuse au volant d’une Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport de 425 ch, le créateur de contenu de la République tchèque a balayé Tyson « Quirkitized » Meier, Emily « Emree » Jones et le pilote invité Casey Kirwan. Kirwan a finalement été disqualifié de la course après avoir accumulé trop de points de pénalité.

Kirwan, 17 ans, originaire d’Amérique du Nord, a tout pris à bras-le-corps : pour la deuxième course dans le « Home of British Motorsports », les influenceurs de la scène esport se sont alignés sur la grille dans l’ordre inverse du résultat de la précédente course – cela a relégué Kirwan à la quatrième place de la grille. Dans le cinquième des 13 tours, le jeune américain a pris la tête et a repoussé « Quirkitized » jusqu’au drapeau. Derrière eux, Xabier « Heikki360ES » Sanchez, Dan « Suzuki » Sosulski et Matt Malone. Honzik, en tant que vainqueur de la course 1, a réussi à remonter de l’arrière du peloton jusqu’à la quatrième place. Après une échauffourée dans le peloton, « Jardier » écope d’un drive-through et termine la course à la septième place. La malchance a également gêné la championne en titre Emily Jones : après une charge fougueuse à travers le terrain, l’Australienne a filé et a dû abandonner. Au classement des pilotes, l’écart avec « Quirkitized » Meier est passé à 26 points. L’Espagnol Borja Zazo reste à la troisième place.

La cinquième manche du PESC emmène pour la première fois les pilotes de simulation en Styrie

La Porsche TAG Heuer Esports Supercup continue à un rythme effréné : en fin de semaine, la coupe internationale monotype de course de simulation se rendra au Red Bull Ring en Autriche pour disputer la cinquième des dix manches de cette saison. Le PESC fait ses débuts sur le circuit de Formule 1 de 4,318 kilomètres dans la pittoresque région autrichienne de Styrie. Là, les 35 participants et leurs pilotes virtuels de la 911 GT3 Cup s’attaqueront à une course de sprint de 10 tours et à une course principale sur le double de la distance.

Des influenceurs célèbres et des créateurs de contenu de la scène des courses d’esports participeront à deux courses All-Star dans le cadre d’un programme de soutien. Comme à Silverstone, ils piloteront la version numérique de la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

Résultats

Silverstone, course de sprint

1. Sebastian Job (Red Bull Racing Esports)

2. Maximilien Benecke (D/Team Redline)

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

4. Zac Campbell (États-Unis/VRS)

5. Dayne Warren (Australie/Coanda)

Silverstone, course principale

1. Alejandro Sanchez (jeu E/SDK)

2. Charlie Collins (GB/VRS)

3. Zac Campbell (États-Unis/VRS)

4. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

5. Maximilien Benecke (D/Team Redline)

Classement par points après 4 des 10 manches de championnat

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 218 points

2. Zac Campbell (États-Unis/VRS), 198 points

3. Kevin Ellis Jr. (GB/Apex Racing Team), 168 points

Photos : Porsche