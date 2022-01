Audi est à nouveau nommé Top Employer en 2022

Chaque année, le Top Employers Institute récompense les employeurs les plus attractifs dans plus de 120 pays. Pour la deuxième fois consécutive, AUDI AG fait partie des entreprises sélectionnées en Allemagne. Cela signifie qu’Audi est désormais officiellement un « Top Employer Germany 2022 ». Audi a particulièrement bien réussi dans les domaines des RH numériques et de la diversité et de l’inclusion. Outre AUDI AG, les filiales Audi Brussels, Audi México, Bentley, Ducati, Italdesign et Lamborghini ont également été honorées en tant que « Top Employers 2022 » dans les pays du siège social respectif.

Un nouvel élan pour la future compréhension des RH

Avec un score Top Employers de 82% et des résultats bons à très bons dans chaque catégorie d’évaluation, AUDI AG dépasse clairement le minimum requis de 60% pour la certification en tant que Top Employer. Avec cela, la société aux quatre anneaux s’est encore mieux comportée cette année que l’année dernière.

« Ce prix pour notre organisation RH est très apprécié. Pour nous, cela confirme que nous sommes sur la bonne voie avec notre transformation RH. C’est ainsi que chez Audi, nous créons les meilleures conditions de travail pour nos employés et marquerons également des points avec les meilleurs talents à l’avenir. », souligne Sabine Maassen, membre du comité de direction d’Audi en charge des ressources humaines.

Cette certification est plus qu’une récompense. Ses conclusions sont une impulsion importante pour qu’Audi continue à développer sa compréhension des RH. En tant que tels, ces résultats contribuent à l’attractivité future des employeurs.

Organisation du personnel encore meilleure cette année

Audi a reçu une note particulièrement élevée dans le domaine des RH numériques. Par exemple, une stratégie interne de numérisation RH crée le cadre de toutes les questions RH numériques, comme une application RH pour les employés qui compte déjà plus de 40 000 utilisateurs. Selon l’Institut, la compréhension d’Audi en matière de diversité et d’inclusion, que le service interne de diversité de l’entreprise et d’autres ont soutenu efficacement pendant plusieurs années par le biais de diverses initiatives, crée des conditions de travail attrayantes. De plus, l’organisation RH d’Audi a gagné des points dans la catégorie Engagement. Les employés ont la possibilité de donner leur avis et de participer ainsi activement, par exemple à l’optimisation des processus. À l’aide d’enquêtes régulières auprès des employés, Audi augmente la satisfaction de ses employés à l’égard des offres de la division RH.

« De plus, la nouvelle identité de la marque employeur ‘We are progress’ montre que les employés d’Audi contribuent également activement à façonner la transformation. », a déclaré Florian Husmann, qui travaille au sein du département Stratégie RH et est également coordinateur de la certification Top Employer d’Audi. Il a souligné que la campagne a eu un effet positif sur l’évaluation – et c’est la raison pour laquelle Audi a pu élever son évaluation par rapport à l’année précédente.

L’attractivité des entreprises en tant qu’employeurs est certifiée sur la base de standards uniformes et mis à jour annuellement, des bonnes pratiques qui couvrent l’ensemble de l’organisation RH et des services adjacents. Avant que le Top Employers Institute ne sélectionne les entreprises, celles-ci sont auditées via environ 350 exigences.

Photos : Audi