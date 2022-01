Porsche met à jour son système d’infodivertissement PCM : plus intuitif et polyvalent

La toute dernière sixième génération du Porsche Communication Management (PCM) des modèles 911, Taycan, Cayenne et Panamera propose désormais de nombreuses nouvelles fonctions suite à son amélioration. Celles-ci incluent l’intégration native de Spotify pour la première fois, une conception d’interface révisée, une optimisation supplémentaire de l’assistant vocal Voice Pilot, une connexion sans fil Android Auto et des améliorations pour la planification des arrêts de recharge pour les véhicules électriques.

Interface utilisateur PCM optimisée

De nouvelles icônes colorées facilitent la reconnaissance des fonctions de l’interface utilisateur révisée du PCM 6.0. Porsche a fait cette amélioration à la suggestion de ses clients. En plus d’un affichage plus clair, la mise à jour du PCM améliore la portée du Voice Pilot. L’assistant vocal intégré est encore amélioré et facilite l’accès à plusieurs fonctions. Il s’agit notamment des actualités, du manuel d’utilisation et de la diffusion de musique en voiture.

Intégration Spotify native

Les conducteurs de Porsche ont un accès direct à leurs chansons et podcasts Spotify préférés dans le PCM 6.0 révisé. Les clients Spotify Premium peuvent associer leur compte au véhicule à l’aide de leur identifiant Porsche et utiliser Spotify comme source multimédia supplémentaire. Le véhicule accède directement au fournisseur de services de streaming sans avoir à utiliser un smartphone. Grâce à cette nouvelle intégration, les conducteurs auront un accès instantané à plus de 70 millions de chansons et 3,2 millions de podcasts à portée de main – toutes les données requises sont incluses dans Porsche Connect. L’application affiche également la fonction « J’aime », toutes les listes de lecture enregistrées et la nouvelle option « Aller à la radio », qui recherche un morceau de musique similaire à celui en cours de lecture.

Planificateur de charge avec algorithmes améliorés

Avec les voitures électriques, il est important de planifier l’itinéraire le plus efficacement possible. C’est pourquoi Porsche a amélioré le calcul des sessions de recharge dans le Charging Planner. L’algorithme optimisé privilégie davantage les bornes de recharge qui offrent un rendement énergétique plus élevé et planifie plus efficacement les arrêts de recharge. Ces améliorations sont également basées sur les commentaires des clients. De plus, le planificateur de charge prend désormais également en compte le temps nécessaire pour démarrer et terminer le processus de charge à la station de charge lors du calcul du temps de conduite total. Ensemble, ces mesures améliorent considérablement l’expérience de charge.

Pour une meilleure vue d’ensemble, une fonction de zoom dynamique pour les bornes de recharge pendant le trajet a été introduite. Le système affiche toutes les options de charge disponibles dans le voisinage immédiat, y compris si elles sont actuellement utilisées ou non. Dans la vue la plus large, l’affichage est limité aux bornes de recharge rapide. Un nouveau filtre permet de trier les bornes de recharge par sortie. Le système de navigation PCM 6.0 comprend également un moniteur d’itinéraire révisé, sur lequel les événements pertinents peuvent être affichés ou masqués individuellement pendant le voyage.

Les nouvelles fonctions sont désormais de série sur toutes les Porsche 911, Taycan, Cayenne et Panamera nouvellement configurées. L’autonomie exacte dépend de l’équipement et du type de groupe motopropulseur du véhicule.

Photos : Porsche