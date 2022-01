Pneu Michelin Pilot Sport 5 – plus performant et plus de longévité

Après l’excellent Michelin Pilot Sport 4 (PS4), Michelin a commercialisé en janvier 2022 son remplaçant – le Pilot Sport 5 (PS5) mettant la barre plus haute grâce à de nouvelle technologies, offrant une excellente longévité, des performances accrues (maniabilité, adhérence, freinage sur routes sèches et humides) ainsi qu’une meilleure durabilité.



Face à une concurrence forte et un pneu commençant à avoir quelques années de vie, le manufacturier français de pneumatiques a développé un nouveau pneu sportif succédant au Pilot Sport 4 déjà une référence dans son segment. Le nouveau pneu Michelin Pilot Sport 5 se démarque par différentes caractéristiques.

Amélioration de la conduite dynamique avec plus de durabilité

En tant que pneu à vocation sportive, le Pilot Sport 5 est adapté à une conduite dynamique, rendue possible grâce à l’association de hautes performances et d’une longévité accrue. Il offre une réactivité maximale, répercutant fidèlement les mouvements du volant à la route grâce à une conception de pointe pour une grande précision basée sur la technologie Michelin Dynamic Response. Une ceinture hybride en aramide et en nylon fournit un renforcement structurel au pneu et maintient la stabilité de la zone de contact. Avec la technologie MaxTouch Construction qui répartit les forces d’accélération, de freinage et en virage, ce pneu offre une meilleure durée de vie de la bande de roulement et ainsi plus de kilométrages parcourus. Cela permet de rouler plus longtemps, sans faire de compromis sur la performance.

Une meilleure adhérence

Michelin a fait évoluer l’adhérence et le freinage de son nouveau pneu sportif sur sols secs et mouillés. Sa sculpture Dual Sport se divise en deux : un côté intérieur doté de larges rainures longitudinales Groove Clear rejetant l’eau loin du pneu pour plu de sécurité, pour une meilleure motricité sur sol mouillé et un côté extérieur doté de pains de gomme rigides assurant une meilleure adhérence sur sol sec.

Un design soigné

La finition Premium Touch du flanc offre un rendu noir mat épuré, avec une micro-texture effet velours. Le pneu Michelin Pilot Sport 5 dispose de l’indicateur Wear2check permettant au conducteur de surveiller facilement le niveau d’usure du pneu.

Disponibilité et dimensions

Le Michelin Pilot Sport 5 est désormais disponibles en 17 tailles, allant du 17 au 20 pouces avec différents indices de vitesse. D’autres dimensions seront progressivement proposées.

Photos – Video : Michelin