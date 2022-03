Audi, Lamborghini, Bentley et Ducati ont un objectif ambitieux

La transformation vers une mobilité electrique requière beaucoup d’investissements : Avec la coopération renforcée au sein de cette association de constructeurs, Audi, Bentley, Ducati et Lamborghini vont profiter de la synergie croissante sur cette voie d’avenir. La coopération au sein du groupe permet aux marques la liberté de se concentrer sur leurs forces individuelles.

La marque de luxe britannique Bentley est totalement intégrée chez Audi depuis le début de l’année. « Nous avons également profité de cette occasion pour intensifier notre travail d’équipe avec Lamborghini et Ducati, et pour réorganiser la coopération au sein de notre association constructeurs qui se poursuit. », a déclaré Markus Duesmann, Président du Conseil d’administration d’AUDI AG.

Audi a pris le contrôle de Bentley au sein du Premium Brand Group début 2021. Depuis, des équipes conjointes Audi et Bentley ont lancé de nombreux projets de synergie et, à titre d’exemple, ont harmonisé leurs structures de recherche et de développement. Adrian Hallmark, PDG de Bentley, estime que la marque de luxe est intégrée au sein du groupe : « Nous bénéficions déjà d’une coopération axée sur le travail d’équipe à tous les niveaux. Nos projets en matière de mobilité électrique sont certes ambitieux, mais avec les connaissances techniques de toutes les marques du groupe, nous réussirons. »

Améliorer les synérgies et renforcer l’individualité

De l’électrification au développement de l’expertise logicielle : Le groupe dispose d’un grand potentiel de synergie. Grâce à la coopération au sein de cette association, Audi devrait enregistrer des bénéfices de centaines de millions d’euros au cours des prochaines années.

Des objectifs ambitieux en termes de marge opérationnelle sont annoncés : « A partir de 2030, notre plan est d’atteindre une marge d’exploitation à long terme de plus de 11%. D’ici là, notre objectif stratégique continuera d’être de 9 à 11%. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux à mesurer. Toutes les marques du groupe sont très rentables et ont un énorme potentiel », a ajouté Markus Duesmann.

Pour ce faire, Audi consolide les atouts caractéristiques des marques. L’expertise spécifique se reflète dans les modèles. Du développement des voitures de sport Lamborghini, à la qualité de l’artisanat chez Bentley et au rôle pionnier de Ducati en MotoE World Cup – le championnat du monde de moto électrique – le groupe fait appel à un panel de clients vaste et très attrayant

Le transfert de technologie renforce les marques sur la voie de la mobilité électrique

Le transfert de technologie au sein du groupe réduit la complexité pour toutes les marques. La planification conjointe du portefeuille et une feuille de route technologique claire montrent la voie. Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati se dirigent vers la mobilité électrique à des vitesses différentes, mais avec le même objectif : un avenir neutre sur le plan climatique. Au cours de la dernière année, Lamborghini et Bentley ont envoyé un signal clair en investissant des milliards dans la transformation de leurs gammes de produits. Ducati travaille aussi sur les moteurs électriques, et à partir de la saison 2023, sera le seul fournisseur de motos pour la Coupe du Monde FIM Enel MotoE.

Les projets de développement conjoints des modèles Bentley Bentayga et Audi Q8, ainsi que de la Lamborghini Huracán et de l’Audi R8, montrent que la coopération entre les marques fonctionne et génère des synergies. À l’avenir, la majorité des recherches se situeront dans le domaine du développement de produits. Grâce à l’intégration précoce de Bentley et Lamborghini dans le développement de leurs premiers modèles purement électriques, les synergies au sein de cette association de constructeurs sont déjà utilisées dans le processus de développement de produits, les besoins spécifiques des clients étant intégrés dans la phase initiale.

L’association de constructeurs : les meilleurs employeurs entre eux

La bonne coopération au sein des marques et aussi dans leurs réseaux respectifs, se reflète également dans l’attribution annuelle des employeurs les plus attractifs dans le monde entier. Outre Audi, les marques Bentley, Ducati et Lamborghini ont été choisis comme meilleurs employeurs par le Top Employer Institute dans les pays où elles ont leur siège social respectif.

« Des marques fortes avec des produits hautement émotionnels et une rentabilité élevée ne peuvent voir le jour que lorsque leurs employés peuvent démontrer leur plein potentiel et être reconnus pour leur rendement. Ces prix en sont la preuve très impressionnante », a déclaré Markus Duesmann.

Photos : Audi