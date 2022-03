Bentley Bentayga Space Edition – Un Bentayga Speed réalisé par Mulliner

Bentley Orlando a utilisé les vastes capacités de Mulliner pour produire un Bentayga Speed ​​sur mesure sur le thème de l’espace pour l’un de ses clients : le Bentley Bentyaga Space Edition. Utilisant les équipements personnels de Mulliner et un certain nombre d’éléments sur mesure, le Bentayga Speed ​​qui en résulte est un superbe exemple individuel du savoir-faire associé à Mulliner.

La teinte de peinture extérieure Cypress est célèbre depuis le lancement de la première génération de Bentley Continental GT en 2003. Le gris métallique foncé avec des nuances vertes subtiles crée un extérieur sombre, semblable à de la pierre, avec une présence visuelle accrue par l’utilisation de la spécification Blackline – remplaçant tous les éléments extérieurs avec une version noir brillant. Les accents Orange Flame de la spécification de style en fibre de carbone brillante s’inspirent des traînées de poussière de comète qui traversent le ciel nocturne et ajoutent un contraste lumineux à la peinture Cypress. La combinaison offre une toile de fond unique pour l’intérieur sur mesure.

À l’intérieur de l’habitacle magnifiquement conçu, la première caractéristique individuelle visible lors de l’ouverture des portes sont les plaques de seuil illuminées représentant des planètes en orbite autour d’un système solaire. L’œil est rapidement attiré par les entourages orange autour des carénages Galaxy Stone fixés dans le tableau de bord et reflétés sur les montants de porte. Les surfaces lisses et brillantes contrastent avec la pierre tactile gris foncé soulignant la nature hautement personnalisée de cette commande client.

L’intérieur est garni de béluga et de marsouin, offrant une toile de fond sombre et nocturne pour les accents de couleur. Les grilles de haut-parleurs uniques en noir satiné, du système audio « Naim for Bentley » leader de sa catégorie, se cachent discrètement dans l’ombre, avec les badges centraux Naim illuminés comme des étoiles dans la nuit. Les cannelures uniques et sur mesure dans les renfoncements de porte peuvent également être vues émanant de l’emblème de siège Bentley orange vif vers les bords extérieurs de la zone des épaules. Un micro passepoil orange longe les bords des sièges et encercle les tapis de sol.

Les plus grandes éléments en orange se trouvent près du conducteur, comme les éruptions solaires. Le rayon central du volant et du levier de vitesses sont les zones les plus lumineuses de l’intérieur, tous deux garnis d’une belle peau contrastée.

Joseph Wierda, directeur général de Bentley Orlando, a déclaré : « La Space Coast, dans le centre de la Floride, est depuis longtemps considérée comme la porte d’entrée du monde pour explorer l’univers ci-dessus, de sorte que les voyages et l’exploration de l’espace étaient les thèmes parfaits pour inspirer cette voiture unique. Tout comme l’espace est illimité, les possibilités de personnalisation avec l’équipe de design Mulliner n’étaient limitées que par notre imagination collective. »

La division interne sur mesure et de personnalisation de Bentley – Mulliner – a déjà répondu à 100 demandes de conception uniques pour 2022, soit un doublement de la demande par rapport à l’année précédente. 2021 a vu le succès de l’équipe dévouée de Mulliner Design alors qu’elle terminait sa 1 000ème commande sur mesure depuis sa création il y a sept ans. Le vaste portefeuille comprend des voitures carrossées, le Blower, des éditions limitées et un éventail incroyable de projets de clients individuels.

Le rythme de croissance a augmenté au début de 2022, avec une demande continue de personnalisation individuelle des Bentley sur toute la gamme de modèles.

Paul Dickinson, responsable de Mulliner Commercial, a déclaré : « La popularité croissante de notre service de mise en service sur mesure témoigne des compétences de notre équipe Mulliner Design et des artisans qui travaillent sans relâche pour répondre à toute demande. Notre guide de mise en service personnel est la rampe de lancement de tant de parcours clients, et ce Bentayga Speed ​​sur le thème de l’espace est un exemple époustouflant de ce qui est possible. »

Le Bentayga Speed ​​porte les capacités extraordinaires du Bentayga à de nouveaux niveaux, en utilisant le moteur W12 biturbo de 6,0 litres qui délivre une puissance maximale de 635 ch. Des accélérations sans effort sont toujours garanties grâce à un couple de 900 Nm disponible de 1 500 tr/min à 5 000 tr/min.

Avec des performances, un confort et une maniabilité exceptionnels, la vitesse maximale est de 306 km/h, tandis que le sprint de 0-100 km/h est atteint en 3,9 secondes.

Pour utiliser cette puissance avec facilité, le Bentley Bentayga Speed ​​est équipé de quatre modes Drive Dynamics sur route : Confort à un extrême, Sport à l’autre et avec le mode Bentley – la recommandation équilibrée de l’équipe châssis de Bentley à Crewe – ainsi qu’un mode personnalisé pour les clients qui choisissent de créer leur propre configuration de conduite.

De manière unique, le mode Sport a été calibré pour améliorer la réponse du moteur W12 et de la transmission automatique à huit rapports, ainsi que du système de suspension pneumatique et du Bentley Dynamic Ride. L’effet est une conduite plus dynamique et engageante.

Bentley Dynamic Ride est la première technologie de contrôle de roulis actif électrique au monde qui utilise un système 48V inégalé. Ce système contrecarre instantanément les forces de roulement latérales dans les virages et assure un contact maximal des pneus pour offrir une stabilité à l’intérieur, un confort de conduite et une maniabilité exceptionnels. Le recalibrage du système Torque Vectoring by Brake de Bentley – par lequel la voiture freine légèrement la roue arrière intérieure à l’entrée du virage pour affiner le braquage de l’essieu avant – a rendu le Bentayga Speed encore plus réactif à la conduite.

Les freins en carbone céramique en option du Bentayga Speed sont les freins les plus grands et les plus puissants disponibles chez Bentley, avec un couple de freinage maximal de 6 000 Nm et conçus pour résister à des températures allant jusqu’à 1 000°C. Ils offrent également un gain de poids de plus de 20 kg par rapport aux freins en acier.

Photos : Bentley