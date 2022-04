Audi Mexico recycle 90% des résidus générés dans son processus de production

Audi Mexico, comme chaque année, se joint à la célébration du Jour de la Terre, avec des actions qui permettent d’assurer une production respectueuse de l’environnement. L’objectif de l’usine est de réaliser la production de l’Audi Q5 pour le marché international, grâce à l’innovation et aux pratiques visant à réduire l’utilisation des ressources pour assurer le respect de l’environnement de la terre.

Conformément aux objectifs de développement durable, promus par les Nations Unies, Audi Mexico a mis en œuvre plusieurs actions pour assurer sa continuité opérationnelle dans le respect de l’environnement. Par exemple, en harmonie avec l’objectif 6, Eau propre et Assainissement, Audi Mexique a assuré la réduction de plus de 50% de la consommation d’eau douce par véhicule au cours des quatre dernières années. De plus, son usine de traitement par osmose inverse a réussi à réutiliser plus de 200 millions de litres d’eau.

De même, et conformément à l’objectif numéro 7, l’énergie abordable et non polluante, l’usine Audi de l’État de Puebla intègre des énergies renouvelables pour la production internationale de l’Audi Q5. Celle-ci provient d’un parc photovoltaïque et est acquise via le marché de gros de l’électricité.

Patricia Bernstein, responsable de l’environnement d’Audi México a déclaré : « Audi Mexico produit l’Audi Q5 pour le marché mondial dans le plus grand respect de l’environnement. Pour nous, le respect de notre terre est quotidien. Nous pensons que pour parvenir à une mobilité durable, nous devons commencer par prendre soin de la terre dès la conception de nos véhicules. Pour cette raison, Audi Mexico veille à ce que l’ensemble de l’exploitation de l’usine soit réalisée en mettant l’accent sur la réduction de l’utilisation des ressources. »

En somme, dérivé de son engagement envers l’objectif 9, Industrie, Innovation et Infrastructure, Audi Mexico a installé des machines à haute efficacité énergétique, qui sont utilisées dans tous ses processus. Ainsi, le siège social d’Audi au Mexique a certifié le système de gestion de l’énergie, basé sur la norme internationale ISO 50001: 2018, pour améliorer les performances énergétiques de l’usine. De plus, Audi Mexico a été la première usine automobile du Mexique à conclure un accord volontaire avec la Commission nationale pour l’utilisation efficace de l’énergie (CONUEE), dans le but de réduire sa consommation de 13 GWh en trois ans.

Toutes ces actions font partie de la stratégie environnementale promue par AUDI AG, appelée Mission:Zero, avec laquelle Audi Mexico a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 80%. La somme de ces actions conduit l’usine à s’aligner sur l’objectif de développement durable numéro 12, qui vise à garantir des modes de consommation et de production durables. Cela se manifeste également en donnant une seconde vie à l’ensemble du produit des opérations. L’usine de San José Chiapa dispose d’une gestion intégrée des déchets efficace, garantissant que plus de 90% de ses déchets sont recyclés tout en évitant l’utilisation d’une décharge ou d’une mise en décharge.

Avec ces projets et actions, l’usine Audi Mexico réaffirme son engagement envers la région, le Mexique et la terre pour assurer une production en harmonie permanente avec l’environnement, en utilisant au mieux les ressources dans leurs processus de production. Audi Mexico continuera à rechercher l’innovation pour garantir des opérations propres, au bénéfice de la société et respectueuses de la terre.

Photos : Audi