Porsche Mobil 1 Supercup 2022 – Victoire de Dylan Pereira à Imola

Dylan Pereira a remporté la manche d’ouverture de la saison 2022 de la Porsche Mobil 1 Supercup sur le circuit de Formule 1 d’Imola, dans le nord de l’Italie. Indifférent à la pluie, le Luxembourgeois de l’équipe BWT Lechner Racing a signé une victoire convaincante des feux aux drapeaux. Larry ten Voorde (Team GP Elite) a franchi la ligne d’arrivée deuxième devant le pilote britannique BWT Lechner Harry King. Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing) a conclu sa première course de Supercup en tant que Porsche Junior à la quatrième place. La recrue danoise Bastian Buus a réalisé une solide performance dans une autre Porsche 911 GT3 Cup alignée par l’équipe BWT Lechner Racing et a été récompensée par la cinquième place.

Cinq minutes avant le début prévu de la course, une pluie torrentielle est tombée sur les tribunes de l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, qui étaient bondées pour la première fois après deux ans de restrictions liées à la pandémie. Tous les pilotes ont monté des pneus pluie à bande de roulement sur leur Porsche 911 GT3 Cup et le peloton a commencé derrière la voiture de sécurité. Pereira a profité de son avantage en pole position et s’est rapidement dégagé du peloton. « La configuration de ma voiture a bien fonctionné sur la piste mouillée. Il était très stable dans les virages. J’ai pu me concentrer sur le fait de ne pas faire d’erreur et de choisir la ligne avec la meilleure adhérence. », a déclaré le Luxembourgeois, qui a opté pour un réglage de l’aileron arrière légèrement plus raide et donc plus d’appui sur l’essieu arrière par rapport au deuxième qualifié Larry ten Voorde.

Larry ten Voorde a dû faire face à une tâche plus difficile. Le champion en titre de la Supercup a dû repousser les tentatives de ses poursuivants de le dépasser pendant toute la course, interrompue par une autre phase de voiture de sécurité. D’abord, c’est Bastian Buus qui était collé à son pare-chocs, jusqu’à ce que le Danois commette une faute de pilotage qui le relégue à la cinquième place. Ensuite, Harry King a tout tenté pour passer la 911 GT3 Cup de GP Elite. « Je n’avais pas tout à fait la vitesse à laquelle je m’attendais et cela a rendu ma course tout sauf ennuyeuse. Quelqu’un m’a même donné un coup deux fois mais je l’ai vu venir les deux fois dans mon rétroviseur et j’ai réussi à me préparer. Je suis donc plus que satisfait de la deuxième place. », a admis Ten Voorde.

Harry King a eu un peu de mal avec la durée raccourcie de la course. « J’ai pris la course depuis la septième place sur la grille et j’ai réussi à me frayer rapidement un chemin jusqu’à la troisième place. Si j’avais fait quelques tours de plus, j’aurais peut-être dépassé Larry. », a conclu le pilote britannique. King, en revanche, a réussi à dépasser le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich dès le deuxième tour. « Je n’ai pas mis mes pneus avant à température. Cela a rendu ma course vraiment difficile. Mais de toute façon, j’ai gagné des points critiques avec la quatrième place. », analyse Heinrich.

Pendant longtemps, Bastian Buus a couru en troisième position lors de sa première course en Supercup. Au final, la cinquième place lui a valu le trophée de la recrue la mieux placée. Le pilote ProAm le plus rapide était le Norvégien Roar Lindland de Martinet by Alméras.

« C’était émotionnellement bouleversant de vivre le début de la 30ème saison de la Porsche Supercup sur le même circuit où tout a commencé en 1993. Je suis extrêmement impressionné par le professionnalisme avec lequel les pilotes et les équipes ont réagi à l’averse inattendue peu avant le départ. Malgré les conditions difficiles, la course a été une démonstration de la course automobile à son meilleur. », a commenté Michael Dreiser, directeur des ventes chez Porsche Motorsport.

Pour la prochaine course, la Porsche Mobil 1 Supercup met le cap sur un autre circuit de Formule 1 ancré dans la tradition : du 26 au 29 mai 2022, Monaco accueillera la coupe internationale monomarque avec la Porsche 911 GT3 Cup.

Résultat Manche 1 Porsche Mobil 1 Supercup, Imola (I)

1. Dylan Pereira (Luxembourg/BWT Lechner Racing), 30.09.383 minutes

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), + 2.014 secondes

3. Harry King (Grande-Bretagne/BWT Lechner Racing), + 2,995 secondes

4. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), + 4.371 secondes

5. Bastian Buus (Danemark/BWT Lechner Racing), + 4,659 secondes

6. Dorian Boccolacci (France/Martinet par Alméras), + 7.615 secondes

Photos : Porsche