Audi, partenaire sécurité du Circuit de Spa-Francorchamps

Le Circuit de Spa-Francorchamps dispose désormais de cinq Audi : quatre Audi RS4 Avant et une Audi R8 Coupé. Elles sont utilisées lors des courses et lors des journées de roulage libre organisées en semaine. Les Audi servent à des fins de sécurité, mais aussi lorsque des membres de la Direction de course ou du Race Control doivent se rendre sur les lieux.

Au fil des ans, la sécurité a pris une place toujours plus importante en sport automobile. Il suffit de voir l’évolution perpétuelle des circuits, mais aussi de la sécurité passive des voitures, pour comprendre à quel point les progrès réalisés ont été gigantesques. Bien sûr, comme c’est le cas pour bien d’autres domaines dans une voiture, une partie de ces innovations a été transférée sur les voitures de série. Absorption des chocs, ceintures de sécurité, renforcement de zones sensibles… Autant de points sur lesquels les constructeurs travaillent en permanence.

Sur les compétitions, la sécurité passe aussi par une intervention ultra rapide des secours en cas d’accident. Chaque circuit dispose donc d’équipes d’intervention aguerries et de véhicules d’intervention adaptés. Sur le Circuit de Spa-Francorchamps, ce sont des Audi.

L’Audi R8 Coupé a un rôle de Safety Car, ce qui signifie qu’elle se place devant le peloton en course lorsqu’il faut ralentir les concurrents. Elle peut aussi servir à montrer les bonnes trajectoires lors de certains événements de roulage durant lesquels le rythme est limité. Quant aux quatre Audi RS 4 Avant, elles ont avant tout un rôle de « Fast Intervention ». On retrouve à bord un pilote et les équipes de sécurité, avec pompiers et médecin.

Les Audi du Circuit de Spa-Francorchamps sont des véhicules de série, équipés de pneus traditionnels pour ne pas devoir les changer en cas d’évolution soudaine de la météo… ce qui n’est pas rare dans la région . Outre un système de radio très performant pour être en contact permanent avec la Direction de course et toutes les autres équipes de sécurité, elles sont dotées d’une rampe de feu lumineux sur le toit. Ceux-ci permettent de se faire voir, mais aussi de communiquer avec les concurrents qui suivent la voiture.

Pour les voitures d’intervention emmenant le support médical, les leds clignotent en bleu. Les leds jaunes sont pour la Safety Car et la Leading Car. La Safety Car se positionne devant le peloton lorsque la course est neutralisée par cette fameuse voiture de sécurité. Comme son nom l’indique, la Leading Car est le véhicule qui devance les concurrents durant le tour de formation ou de mise en grille de départ.

Le dispositif de sécurité est renforcé lors des courses. Et pour que l’intervention puisse se faire aussi rapidement que possible en cas d’accident majeur, les voitures sont réparties à différents endroits du circuit.

« Nos voitures portent des noms pour faciliter la communication en cas d’urgence. Ainsi, l’Audi RS 4 Avant de l’équipe « Alpha » se trouve à l’épingle de La Source, soit le premier virage. Elle suit le peloton au moment du départ puis elle couvre la zone qui va de La Source jusqu’aux Combes, en passant notamment par le Raidillon. La voiture « Bravo » est placée aux Combes, « Charly » se trouve dans le Double Gauche de Pouhon et « Echo » couvre la zone qui va du virage Paul Frère jusqu’à La Source. De cette manière, il n’y a jamais une trop grande distance entre nos équipes de sécurité et le lieu de l’accident et l’intervention des secours peut donc se faire en quelques secondes seulement. », explique Sven Leufgen, le Track Safety Manager du circuit ardennais.

La sécurité est primordiale en sport automobile. Pour Audi, c’est donc une fierté de pouvoir ainsi collaborer avec le circuit.

« Le légendaire circuit de Spa-Francorchamps et Audi Sport partagent la même passion pour la course automobile. Nous sommes heureux d’être représentés sur le circuit lors de nombreux événements de sport automobile avec notre marque en fournissant des voitures d’intervention et de mettre ainsi la sécurité au premier plan. », explique Chris Reinke, directeur d’Audi Sport customer racing.

Photos : Circuit Spa-Francorchamps