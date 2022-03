La Volkswagen e-up! est à nouveau disponible à la commande

Volkswagen a relancé la commercialisation de l’e-up! La petite voiture tout électrique sert d’entrée pour de nombreux clients dans l’e-mobilité, notamment parce que la citadine offre un équipement de série étendu, de la place pour quatre personnes et une gamme impressionnante. À ce jour, plus de 80 000 exemplaires de ce modèle de véhicule ont été vendus dans le monde, et en Allemagne, il occupait la deuxième place en 2021 pour les véhicules tout électriques avec le plus de nouvelles immatriculations.

Le véhicule était devenu un best-seller absolu ces dernières années, entraînant des délais de livraison allant jusqu’à 16 mois. Pour cette raison, Volkswagen a temporairement cessé de prendre de nouvelles commandes fin 2020 pour le mini véhicule électrique. La production s’est poursuivie tout au long de 2021 pour traiter le carnet de commandes. Avec 30 800 livraisons, la VW e-up! pointait en 2021 à la deuxième place parmi les véhicules électriques les plus populaires d’Allemagne toutes marques. Maintenant que le carnet de commandes a été traité avec succès, le modèle du segment sous l’ID.3 est de nouveau disponible à la commande en Allemagne et sera progressivement déployé sur d’autres marchés européens.

Disponible à la commande dès maintenant, la VW e-up! Style Plus dispose d’une puissance d’entraînement électrique de 83 ch (61 kW). L’autonomie maximale (selon le cycle WLTP) est de 258 kilomètres. En plus de ses performances de conduite dynamiques – grâce à des caractéristiques telles que son couple élevé de 210 Nm – la VW e-up ! affiche une faible consommation de 12,7 kWh (mixte) aux 100 kilomètres. Entre autres caractéristiques de série, le modèle est livré avec une prise de charge CCS pour une charge rapide, le système d’avertissement de sortie de voie Lane Assist, la climatisation Climatronic, un volant multifonction gainé de cuir et des jantes en alliage « Blade » de 15 pouces. Le temps de charge du système de batterie de 32,2 kWh (valeur nette) est court : avec une puissance de charge CC de 40 kW, 60 minutes suffisent pour recharger les batteries à 80 %. Avec du courant alternatif, une charge à 80% avec 7,2 kW de puissance prend un peu plus de quatre heures. Le prix catalogue de la version actuelle est de 26 895 euros TTC (en Allemagne).

Le succès commercial de la e-up! contribue à l’offensive électrique de Volkswagen. À ce jour, la société a vendu plus d’un demi-million de véhicules tout électriques dans le monde, y compris les 263 000 nouveaux véhicules à batterie immatriculés seulement en 2021. Dans le cadre de la stratégie ACCELERATE, la proportion de voiture électrique doit atteindre au moins 70% de toutes les livraisons de la marque Volkswagen en Europe d’ici 2030. Cela représente bien plus d’un million de véhicules. L’entreprise a également l’intention d’être neutre en carbone net d’ici 2050.

