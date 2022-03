Une minute de silence au sein d’Audi à Neckarsulm pour les victimes d’Ukraine

Chez Audi à Neckarsulm, les lignes de production se sont arrêtées une minute le vendredi 11 mars 2022 pour commémorer les victimes de la guerre en Ukraine. De 10h44 à 10h45, tous les employés du site – qu’ils soient en présentiel à l’usine, au bureau et en télétravail – ont participé à cet instant en mettant de côté leur travail.

Avec cette minute de silence, les employés d’Audi ont répondu à l’appel d’IG Metall et de l’association patronale Gesamtmetall, qui ont appelé toutes les entreprises de l’industrie métallurgique et électrique allemande à observer une minute de silence le vendredi 11 mars 2022. Des campagnes ont également eu lieu dans tous les autres sites du groupe Volkswagen et de la marque, notamment à Ingolstadt.

« La guerre en Ukraine nous a tous profondément ébranlés. En ce moment, il est d’autant plus important de se tenir ensemble et de poser ensemble un signe de paix. Notre solidarité sans réserve va à toutes les victimes. », ont déclaré Alexander Reinhart, vice-président du comité d’entreprise, et Ari Zartmann, président de la direction d’IG Metall chez Audi à Neckarsulm.

« Il n’y a pas de mots pour décrire la souffrance du peuple ukrainien. Avec une minute de silence, nous voudrions donner l’exemple de la cohésion et de la paix. Nous sommes impressionnés par la solidarité et la serviabilité des employés d’Audi. Je tiens à remercier tous mes collègues pour ce grand engagement social. », a déclaré Stefanie Ulrich, responsable des ressources humaines du site Audi de Neckarsulm.

Photo : Audi