Audi Q8 e-tron : changement de nom pour l’Audi e-tron restylée

Pour le restylage du SUV électrique e-tron prévu fin 2022, Audi va le renommer en Q8-tron afin d’offrir plus de cohérences dans sa gamme de véhicules électriques, le terme e-tron fait dorénavant référence aux modèles fonctionnant à 100% sur batterie.

Audi a déjà prévu le successeur du premier véhicule 100% électrique de série : ce sera l’Audi Q8 e-tron à partir de 2026. Selon Automobilwoche, cette désignation commerciale fera néanmoins une apparition anticipée dès fin 2022 avec le restylage de sa gamme e-tron dont la version S dans les deux carrosseries.

Après les Q4 e-tron lancés fin 2021 en Europe et les Q5 e-tron réservés au marché chinois, la gamme va se compléter par le futur Q6 e-tron mais aussi le Q8 e-tron. Alors que les 3 premiers modèles se positionnent naturellement en fonction de leurs tailles, la nouvelle Audi Q8 e-tron est plus positionnée entre les deux dernières et non après.

Le futur restylage (concernant les faces avant et arrière ainsi que les bas de caisse) inclura de nouvelles batteries offrant une autonomie allant jusqu’à 600 km, bien supérieure à l’actuelle autonomie loin d’être compétitive face à la concurrence.

Selon Automobilwoche, Audi empruntera des éléments de style du Q4 E-Tron afin de remettre aux goûts du jour son SUV électrique fabriqué en Belgique. Il devrait être commercialisé à partir de début 2023 jusqu’à fin 2025.

Photos : Audi