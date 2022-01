L’Audi A6 restylée se dévoile en Chine avant sa première mondiale

L’actuelle génération C8 de l’Audi A6 va prochainement être restylée (d’ici cet été), arrivant en milieu de vie. Avant sa présentation officielle à venir, des photos de la version remodelée sont disponibles en Chine via le Ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information. Les versions présentées sont des versions allongées A6 L spécifiques à ce marché asiatique en finition S Line. Une filiation avec sa grande sœur l’A8 est assez visible des 3/4 avant.



Généralement un restylage à mi-vie n’implique pas de grands changements. Les différences sont subtiles, notamment au niveau de la face avant intégrant des phares à matrice LED légèrement redessinés qui sont accentués par une signature LED plus élégante. La calandre trapézoïdale adopte un nouveau motif à effet 3D. Enfin, de nouveaux éléments chromés sont présents au niveau des prises d’air inférieures et latérales.

Les changements à l’arrière sont moindres : le bas du pare-chocs a été retravaillé, notamment au niveau des fausses sorties d’échappement chromées. Le design des feux arrière à LED (un peu plus foncés) avec la longue barre chromée rejoignant les feux sont maintenus. De nouvelles jantes aux designs inédits font leur apparition.

Concernant l’intérieur, aucune information n’est disponible. Peu de modifications importantes sont à attendre dans l’habitacle, hormis quelques petites évolutions subtiles.

Les motorisations devraient être similaires à la version actuelle avec une efficience plus marquée et une légère évolution de puissance et de couple.

