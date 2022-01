Volkswagen a doublé ses livraisons de véhicules 100% électriques en 2021

Volkswagen continue à accélérer la transition vers l’électro-mobilité malgré l’approvisionnement limité en semi-conducteurs. En 2021, le constructeur automobile allemand a livré plus de véhicules électriques que jamais dans le monde, avec plus de 369 000 véhicules électrifiés (+73 % par rapport à 2020), dont près de 106 000 hybrides rechargeables (+33 %) et 263 000 véhicules 100 % électriques (+97 %). Volkswagen a ainsi doublé ses livraisons de véhicules 100 % électriques par rapport à l’année précédente.

« En un temps record, nous avons atteint une position de leader pour les véhicules 100 % électriques en Europe. Avec notre stratégie ACCELERATE et l’expansion du portefeuille de modèles, nous allons continuer à accélérer le rythme de l’offensive électrique. Avant la fin de l’année, l’ID. BUZZ viendra compléter la gamme de modèles attractifs de notre famille ID. », a déclaré Ralf Brandstätter, Président du Directoire de Volkswagen.

Volkswagen a livré environ 4 897 millions de véhicules dans le monde, toutes motorisations confondues, soit une baisse d’environ 8% par rapport à l’année précédente. Les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs ont entraîné des contraintes de production tout au long de l’année, ce qui a engendré un impact majeur sur le chiffre d’affaires. « Volkswagen a atteint des niveaux de vente satisfaisants dans des conditions extrêmement difficiles. L’impact significatif de la situation des semi-conducteurs sur la production n’a toutefois pas pu être intégralement compensé. Notre carnet de commandes record de 543 000 véhicules en Europe (dont 95 000 modèles ID.) montre néanmoins que la demande de véhicules Volkswagen reste très élevée. », note Klaus Zellmer, membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes et du Marketing.

Volkswagen double ses livraisons de véhicules électriques

Le pourcentage de véhicules 100% électriques et de véhicules hybrides a presque doublé pour atteindre 7,5% des livraisons totales (2020 : 4%). En Europe, ces véhicules représentent dorénavant 19,3% des livraisons de Volkswagen (2020 : 12,6%). Volkswagen a également enregistré une hausse significative des livraisons de véhicules électriques, aux États-Unis, en Chine et en Allemagne. Sur le marché d’origine de la marque, un véhicule Volkswagen sur quatre était un véhicule rechargeable. En Chine, l’offensive électrique est en bonne voie même si les goulets d’étranglement observés en fin d’année au niveau de l’approvisionnement en semi-conducteurs ont également affecté les véhicules électriques dont la production était auparavant prioritaire. Au total, 77 100 véhicules 100 % électriques (+437 %) ont été livrés en Chine, dont plus de 70 000 sont issus de la famille ID., faisant de Volkswagen l’un des cinq plus grands fournisseurs de véhicules 100% électriques du pays. Une importante nouvelle hausse est prévue pour 2022. Près de 17 000 véhicules 100% électriques ont été vendus aux États-Unis, soit pratiquement 20 fois plus que l’année précédente. Cela positionne Volkswagen à la quatrième place des constructeurs de véhicules 100% électriques.

L’ID.4 est un best-seller mondial

Le modèle 100% électrique le plus populaire de Volkswagen dans le monde est l’ID.4, qui a largement mérité son appellation de véhicule mondial dès sa première année de commercialisation. L’ID.4 a été le plus fréquemment livré parmi les 263 000 véhicules 100% électriques avec 119 650 unités vendues, suivi de l’ID.3 (environ 76 000), de l’e-up! (environ 41 500) et de l’ID.6 (un peu moins de 18 000 unités) que Volkswagen propose exclusivement sur le marché chinois. En Europe, l’ID.4 s’est installé en haut du classement des véhicules 100% électriques en Suède, au Danemark, en Finlande et en Irlande. Le SUV 100% électrique a également été lancé avec succès aux États-Unis où près de 17 000 unités ont été écoulées. En Chine, le véhicule se classe déjà à la deuxième place des SUV 100% électriques.

L’accent mis sur les SUV porte ses fruits – la Golf toujours n°1

Le SUV est le segment de marché qui enregistre la croissance la plus rapide. Volkswagen a systématiquement aligné son portefeuille sur cette tendance dès le départ. Les SUV représentent dorénavant plus de 40% du total des livraisons de véhicules (année précédente : 34,8%). Volkswagen a généré pas moins de trois quarts de son chiffre d’affaires aux États-Unis grâce aux SUV, enregistrant son plus gros volume de vente de véhicules dans le pays depuis 2013. La Golf reste néanmoins le best-seller en Allemagne en 2021, malgré les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Volkswagen s’attend à un premier semestre 2022 toujours hautement volatile et difficile en raison de la persistance des goulets d’étranglement dans l’approvisionnement en semi-conducteurs.

L’entreprise devrait toutefois être en mesure de stabiliser la production au cours de l’année et espère pouvoir réduire ses délais de commande le plus rapidement possible.

Photos : Volkswagen