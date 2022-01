Audi recycle ses batteries dans un nouveau type de système de stockage d’énergie de RWE

Audi et RWE innovent ensemble pour faire avancer la révolution énergétique : RWE a mis en service une installation de stockage d’énergie à Herdecke, en Allemagne, qui utilise les batteries lithium-ion usagées des voitures électriques Audi. Avec l’aide de 60 systèmes de batteries, le nouveau type d’installation de stockage sur le site de la centrale électrique à accumulation par pompage de RWE sur le lac Hengstey pourra stocker temporairement environ 4,5 mégawattheures d’électricité.

Les batteries déclassées fournies pour le projet proviennent de véhicules de développement Audi e-tron. Après leur première vie dans la voiture, ils ont encore une capacité résiduelle de plus de 80%. Cela rend ces « batteries de seconde vie » parfaites pour une utilisation dans les systèmes de stockage d’énergie stationnaires. Selon la façon dont elles sont utilisées, ces batteries ont encore jusqu’à dix ans de durée de vie restante. De plus, elles sont nettement moins chers que les cellules neuves. Et c’est ce qu’est une seconde vie : les émissions de carbone générées lors de la production de la batterie sont réparties de manière durable sur deux durées de vie (une dans la voiture et une sous forme de stockage d’électricité).

Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’Audi AG en charge du développement technique, a déclaré : « La mobilité neutre en carbone est l’objectif ultime d’Audi. Nous travaillons dur pour atteindre cet objectif ambitieux. Notre projet de lancer plus de 20 modèles tout électriques d’ici 2025 est une étape importante dans cette direction. Mais nos aspirations vont bien au-delà du véhicule, c’est pourquoi nous faisons avancer le développement de la mobilité durable grâce à des collaborations avec des partenaires de l’industrie de l’énergie. Ce partenariat avec RWE vise à démontrer les possibilités qui existent pour une utilisation respectueuse des ressources des batteries haute tension de seconde vie et leur intégration intelligente dans le réseau électrique du futur. De plus, nous réfléchissons déjà au temps après cette phase d’utilisation et intensifions nos efforts pour nous assurer que les batteries sont recyclées efficacement. »

RWE a déjà construit un hall de 160 mètres carrés de conception légère pour les 60 modules de batterie, qui pèsent environ 700 kilogrammes, sur le site de sa centrale électrique à accumulation par pompage à Herdecke. L’installation des systèmes de batteries à l’intérieur du hall a été achevée en octobre 2021. Les composants individuels ont été mis en service à partir de novembre dernier.

RWE prévoit de commencer à commercialiser la capacité de stockage de son système de stockage de batterie de seconde vie au début de 2022 – initialement pour soutenir le réseau électrique dans le cadre de la maintenance des fréquences. Après cela, l’entreprise prévoit de tester de manière flexible d’autres méthodes de marketing.

Roger Miesen, PDG de RWE Generation SE, a commenté : « Le stockage sur batterie puissant joue un rôle essentiel dans la révolution énergétique. Des technologies de stockage flexibles sont nécessaires pour compenser les fluctuations à court terme des énergies renouvelables et pour stabiliser le réseau. Les systèmes de stockage de batterie sont parfaitement adaptés à cette fin. En collaboration avec Audi, à Herdecke, nous testons comment les batteries haute tension en fin de vie des voitures électriques se comportent comme des dispositifs de stockage d’énergie stationnaires lorsqu’elles sont connectées ensemble. L’utilisation continue d’un tel stockage de «seconde vie» est une alternative durable aux batteries neuves. L’expérience acquise grâce à ce projet nous aidera à identifier les applications dans lesquelles nous pouvons exploiter de tels systèmes de batterie de la manière la plus rentable. »

Les résultats de l’installation de stockage de référence à Herdecke aideront RWE à construire et à exploiter à l’avenir de plus grandes installations de stockage basées sur des batteries de véhicules électriques. Ces installations utilisent une technologie innovante dans laquelle deux modules sont connectés en série, augmentant la tension de fonctionnement et réduisant les coûts.

Photo : Audi