Doublé de l’équipe cliente Audi WRT aux 24 Heures de Dubaï 2022

Pour la troisième fois après 2016 et 2019, une équipe cliente Audi a remporté la traditionnelle course d’ouverture de la saison d’endurance à Dubaï. L’équipe WRT de Belgique, qui a remporté son premier succès il y a six ans, a célébré un doublé convaincant. L’équipage Mohammed Saud Fahad Al Saud/Axcil Jefferies/Christopher Mies/Dries Vanthoor/Thomas Neubauer s’est imposé devant leurs coéquipiers Benjamin Goethe/Arnold Robin/Maxime Robin/Jean-Baptiste Simmenauer/Frédéric Vervisch. Pour la version GT3 de l’Audi R8 LMS, il s’agissait déjà de la quinzième victoire au classement général d’une course mondiale de 24 heures depuis le début du programme en 2009.

« Après la première et la troisième place lors de la première victoire de nos clients il y a six ans et la première et la deuxième place en 2019, nous pouvons maintenant nous réjouir d’une autre victoire double de nos clients. Félicitations à Vincent Vosse, directeur de l’équipe WRT, et à ses pilotes. Nous adressons également nos remerciements et nos félicitations à PK Carsport, Car Collection Motorsport et AC Motorsport, qui ont réalisé un week-end parfait avec leurs podiums. », a déclaré Chris Reinke, responsable d’Audi Sport customer racing. L’équipe WRT a dominé l’ouverture de la saison des 24H Series. Partant de la pole position, la MS7 by WRT n°7 gagnante a mené la course d’endurance pendant 301 tours. La numéro 31 a suivi sa voiture sœur comme une ombre, affichant elle-même 210 tours d’avance et franchissant la ligne d’arrivée avec un tour de retard. Deux autres tours de retard suivaient le rival suivant. Une autre équipe cliente d’Audi, Attempto Racing, a franchi la ligne d’arrivée à la septième place. L’équipe d’Arkin Aka de Hanovre, en Allemagne, a réussi le top dix avec un équipage particulièrement jeune : Alex Aka/Luca Engstler/Finlay Hutchison/Nicolas Schöll/Florian Scholze.

L’Audi R8 LMS GT3 n’a pas seulement remporté des succès au classement général. La voiture numéro 34 de Car Collection Motorsport enregistrait tout de même la troisième place du classement Am bien qu’un contact avec un adversaire ait nécessité le remplacement d’une biellette de direction sur l’essieu arrière. Les Gentlemen drivers Gustav Edelhoff/Elmar Grimm/Dr. Johannes Kirchhoff/Ingo Vogler, fidèles clients de l’équipe de Peter Schmidt et de la marque Audi depuis de nombreuses années, partageaient le cockpit avec le jeune Max Edelhoff. Le succès sur le podium signifiait également un adieu particulièrement émouvant : pour Gustav Edelhoff – qui était déjà client Audi en rallye dans les années 1980 – c’était la dernière course de 24 heures à Dubaï. Saintéloc Racing termine sixième du classement Am, une deuxième R8 LMS de Car Collection Motorsport terminant huitième.

L’équipe PK Carsport a réussi une performance convaincante dans la catégorie GTX. L’équipe belge d’Anthony Kumpen – vice-championne des GT2 European Series l’an dernier avec Peter Guelinckx/Bert Longin – a été la première équipe au monde à disputer une course d’endurance avec l’Audi R8 LMS GT2. Guelinckx, Longin et leurs coéquipiers Stienes Longin et Stijn Lowette ont pris la tête de leur catégorie au 140ème tour avec le modèle le plus puissant d’Audi Sport customer racing. Après 24 heures de course, ils avaient établi une avance de 25 tours sur la Lamborghini, finissant deuxième.

Dans la catégorie TCR, les équipes clientes d’Audi se sont à nouveau battues pour les meilleures positions. AC Motorsport, vainqueur du TCR à Dubaï il y a deux ans et vice-champion du TCR dans la 24H Series l’an dernier, a terminé deuxième avec l’Audi RS 3 LMS de première génération. Au volant, Miklas Born, Mathieu Detry, Yannick Mettler et le pilote régulier Stéphane Perrin. Seul un montage d’amortisseur détaché sur l’essieu arrière a privé l’équipe, temporairement en tête, de la possibilité de répéter son succès de 2020. La voiture de tourisme de deuxième génération a fait ses débuts sur 24 heures pour l’Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing team. Rob Huff/Marcus Menden/Marlon Menden/Peter Posavac étaient partis de la pole position et menaient parfois la course. Après les deux tiers de la distance de course, cependant, un arbre d’entrée d’embrayage cassé a nécessité un remplacement fastidieux. L’équipe suisse n’a pas été découragée par cela, revenant à l’action après deux heures et demie de réparation et obtenant tout de même la sixième place. La seule Audi R8 LMS GT4 – qui n’a pas terminé l’événement populaire pour les pilotes de club était celle de l’équipe Heide-Motorsport – a décidé d’abandonner après un accident au 387ème tour.

Photos : Audi