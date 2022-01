Miniature Volkswagen Bulli T2 Westfalia à monter au 1:18 – Edition Franzis

L’éditeur allemand Franzis propose une maquette originale en carton à monter soi-même, sans outils et sans colle : le VW Bulli T2 camping car Westfalia à l’échelle 1:18. Le coffret continent d’un côté tous les éléments à monter et de l’autre un livret présentant l’histoire du Volkswagen Transporter (du T1 au T6) ainsi que la notice de montage.

Une maquette à construire originale

Franzis se démarque par ses produits originaux, notamment sur la thématique de l’automobile. En dehors des calendriers multi-marques et les reproductions de moteurs (Porsche, VW, BMW), il existe cette maquette d’un Volkswagen T2 Bulli en carton, dans sa version Westfalia (camping-car).

Le VW Bulli est une icône automobile et reste le véhicule de rêve de nombreux fans de voitures. Après le très fort engouement du T1, le T2 est devenu également un véhicule très convoité (toutes carrosseries confondues), notamment en version Westfalia.

La version camping-car est synonyme de liberté et d’aventure, caractéristiques repartant actuellement à la hausse avec le boom de ce type de véhicules en neuf mais également d’occasion. Franzis surfe sur cette frénésie en proposant un kit d’un VW Type 2 à construire facilement (pas besoin d’être expert dans le montage des maquettes) tout en apprenant son histoire via un fascicule dédié.

Le coffret s’ouvre comme un livre enfermant du côté gauche les différentes planches en cartons qui sont les pièces en impression couleur et pré-découpées. Le livret se situe à droite dans une pochette le protégeant.

Le kit se compose d’un total de 38 pièces pré-découpées, avec lesquelles le modèle est assemblé sans colle : seuls des pliages sont nécessaires. Le montage s’effectue à l’aide des instructions de montage détaillées et illustrées étape par étape dans le livre joint.

Le montage ne pose pas de difficulté, il suffit de bien suivre les photos et les indications (en anglais et en allemand). L’assemblage le moins évident est celui des 5 pneus qui finalise le montage final. Il faut être plus patient et précautionneux. Comptez environ 1 heure à 1 heure 30 pour un montage complet en y allant à un rythme cool.

Le véhicule entièrement assemblé comprend une porte coulissante qui peut être ouverte et un équipement de camping complet basé sur des modèles historiques.

Le modèle de couleur orange impressionne par de nombreux autres détails tels qu’une roue de secours à l’avant, un toit ouvrant (pouvant se refermé et même des coussins de siège amovibles à l’intérieur qui est entièrement reproduit incluant les différents meubles et même l’évier.

Un livret sur l’histoire du VW Bulli et des différentes générations

Le livret de 64 pages (dimensions 21 x 27 x 0,5 cm) mêle à la fois histoire de toutes les générations de VW Transporter et notice de montage. Son auteur Thomas Riegler présente habillement et synthétiquement via différents chapitres l’évolution du Combi de Volkswagen en mettant l’accent sur des versions camping-car : des modèles préparés par Westfalia aux derniers T6 California.

La longue histoire à succès du légendaire Volkswagen Type 2 – plus connue sous le nom de « Bulli » en Allemagne – a commencé avec la production en série en 1950. Dans les années 1970, il a été un symbole fort de liberté et est devenu l’icône d’un style de vie. De nombreuses informations de fond sur l’histoire et la technologie du célèbre Type 2 mais aussi de sa filiation sont présentes.

La deuxième partie du livre est dédiée aux instructions de montage comportant de nombreuses photos du montage soulignées d’instructions brèves et claires. Le montage est ainsi simple et accompagné.

Avis

Franzis propose une maquette originale et surtout plus écologique qu’en faisant appel à du plastique. La version camping car du VW T2 n’est pas très répandue en miniature, notamment à l’échelle 1:18. Cette reproduction en carton représente un produit original à posséder dans sa collection, notamment en objet de décoration. Le rendu est certes moins fidèle qu’une miniature du fait que le carton soit utilisé mais ce T2 Westfalia est assez sympathique.

Son montage est très simple et ludique, s’adressant à un vaste public, d’un enfant à une personne âgée. Le livret est un gros plus à conserver dans sa bibliothèque pour les passionnés et amateurs d’automobiles. Ce produit réalisé par Franzis est une nouvelle fois une réussite qui se démarque de ce qui est actuellement proposé par d’autres sociétés.

Cette maquette est disponible sur Amazon.fr (lien ci-dessous) :

Caractéristiques

Publication : Janvier 2018

Éditeur : Franzis

Kit en carton à l’échelle 1:18 avec 38 éléments en couleur

Auteurs du livret : Thomas Riegler

Dimensions livret : 21 x 27 x 0,5 cm – 64 pages

Dimensions coffret : 22 x 27,9 x 3,2 cm

Langues : Anglais & Allemand

ISBN : 978-3-645-60589-2

Prix : 29,95 euros TTC

Photos : 4Legend.com