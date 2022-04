Audi RS Q8 par O.CT TUNING – Jusqu’à 802 ch et 1 030 Nm

Fondée en 1985, Oberscheider est depuis devenue une entreprise connue bien au-delà de ses frontières. L’une des passions de l’entreprise est O.CT Tuning, qui a été fondée en 1994 et est basée à Lustenau en Autriche. L’accent est mis sur le développement d’améliorations des performances dans les domaines du moteur et des conversions de suralimentation. Cependant, ce qui distingue O.CT Tuning de la plupart des fournisseurs, c’est qu’O.CT Tuning offre toujours une optimisation professionnelle des performances avec une programmation directement sur le calculateur (ECU). Sa dernière réalisation est l’Audi RS Q8 proposée avec 3 niveaux de puissance : 700 ch, 735 ch et 802 ch avec jusqu’à 1 030 Nm de couple.



Motorisée de série par le 4,0 l biturbo de 600 ch, l’Audi RS Q8 préparée par les spécialistes d’O.CT Tuning développe – au moyen d’un banc d’essai et d’un savoir-faire étendu – une puissance maximale de 802 ch et un couple de 1030 Nm en stage 3.

En plus de l’optimisation logicielle, le SUV Audi a également été mis à niveau avec un système d’échappement sur-mesure et des conduits d’air adaptés. À ce stade, il convient de mentionner que le système d’échappement modifié génère un son et une puissance supplémentaires, qui sont sensiblement et audiblement différents de l’original.

En ce qui concerne l’abaissement et les jantes forgées en aluminium de 23 pouces spécialement fabriquées pour le RS Q8 – gain de poids considérable de -8 kg par roue par rapport aux jantes standard.

En plus de cette version « ride-on-the-cannonball », deux autres variantes allégées sont disponibles. Le stage 1 offre 700 ch via une reprogrammation moteur adaptée et le stage 2 propose jusqu’à 735 ch. Outre l’optimisation de l’électronique du moteur, le système d’admission a également été ajusté.

Photos : O.C.T Tuning