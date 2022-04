Production d’e-carburants – Porsche investit dans HIF Global LLC

Porsche investit 75 millions de dollars américains dans HIF Global LLC. À cet effet, le constructeur de voitures de sport acquiert une participation à long terme dans HIF Global LLC, une holding de développeurs de projets internationaux d’usines d’e-carburants.

Cette société basée à Santiago du Chili construit notamment l’usine pilote d’e-carburants «Haru Oni» de Punta Arenas (Chili). Initiée par Porsche et mise en œuvre avec des partenaires comme Siemens Energy et ExxonMobil, la production d’e-carburants fabriqués avec de l’énergie éolienne à partir d’hydrogène et de CO₂ devrait y débuter à partir de la mi-2022. Ces carburants de synthèse permettent aux moteurs thermiques de fonctionner avec un bilan CO2 pratiquement neutre.

En investissant dans HIF Global LLC, Porsche participe à un round de financement international. Outre le constructeur de voitures de sport, l’entreprise chilienne Andes Mining & Energy (AME) ainsi que les sociétés américaines EIG, Baker Hughes Company et Gemstone Investments investissent elles aussi. Au total, ce sont plusieurs centaines de millions de dollars qui sont injectés dans HIF Global LLC. AME reste l’actionnaire majoritaire de HIF Global LLC. Le capital supplémentaire doit servir à développer des installations industrielles d’e-carburants au Chili, aux États-Unis et en Australie. Sur ces sites, l’offre d’énergies renouvelables est importante.

« Les e-carburants jouent un rôle majeur dans la protection du climat et complètent utilement notre mobilité électrique. En investissant dans la production industrielle d’e-carburants, Porsche renforce son engagement en faveur de la mobilité durable. Au total, nos investissements dans le développement et la mise à disposition de cette technologie innovante s’élèvent à plus de 100 millions de dollars américains. », a déclaré Barbara Frenkel, directrice des achats chez Porsche AG.

« En prenant une participation dans HIF Global LLC, Porsche investit dans un secteur d’activité attrayant. Les carburants de synthèse sont intéressants pour l’ensemble du secteur des transports : pour l’industrie automobile comme pour l’industrie aéronautique et maritime. De plus, l’e-méthanol est un produit de base important pour d’autres applications. Par exemple dans l’industrie chimique, où il peut remplacer les matières premières d’origine fossile. L’e-méthanol est un produit intermédiaire obtenu lors de la production d’e-carburants. », a précisé Michael Steiner, directeur de la recherche et du développement chez Porsche AG.

Porsche étudie depuis déjà longtemps l’utilisation de carburants renouvelables. Les tests en laboratoire et sur piste de course se déroulent avec succès : « En matière d’e-carburants, nous nous considérons comme des pionniers, nous voulons faire avancer la technologie. C’est une pierre angulaire de notre stratégie de durabilité globale et claire. », a souligné Michael Steiner.

Le constructeur de voitures de sport veut d’abord utiliser les e-carburants du Chili dans des projets phares du sport automobile. Pour l’avenir, il est également envisageable de les utiliser dans les véhicules à moteur thermique Porsche lors du premier plein effectué à l’usine ainsi que dans les Porsche Experience Centers. La transaction conclue par Porsche pour acquérir sa participation dans HIF Global LLC est soumise à l’approbation des autorités cartellaires compétentes.

Photos : Porsche