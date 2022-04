Livraison des premières Bugatti Chiron Super Sport dont un modèle très spécial

Initialement révélée en juin 2021 après une phase de développement et un programme de tests intenses ayant duré plusieurs années, l’hypersportive de série la plus rapide de Bugatti voit enfin ses premiers exemplaires sortir de l’Atelier de Molsheim avec notamment un exemplaire fortement personnalisé. Tous les créneaux de fabrication de la Bugatti Chiron Super Sport sont désormais réservés, et la liste d’attente en cas de désistement est longue.

L’une des premières Chiron Super Sport livrées a subi un traitement spécial du programme de personnalisation Bugatti’s Sur Mesure. Parée d’une peinture « Vagues de Lumière » sur mesure, cet exemplaire personnalisé est le résultat d’une étroite collaboration entre son nouveau propriétaire et l’équipe de Bugatti’s Sur Mesure. Présentant un motif complexe peint à la main et imitant la façon dont la lumière se reflète sur les courbes de la carrosserie de la Chiron Super Sport, le style « Vagues de Lumière » est une réelle démonstration de tout ce que les clients ont la possibilité de réaliser pour faire de chaque Bugatti la leur.

La Chiron Super Sport incarne l’efficacité aérodynamique suprême. Afin d’en tirer sans compromis la meilleure performance, l’équipe de designers et d’ingénieurs Bugatti experts dans leur domaine a examiné de près chaque surface en fibre carbone. La silhouette « longtail » de la Chiron Super Sport distingue immédiatement cette hypersportive comme membre de la famille Chiron. Le luxe et le confort de l’habitacle ont bénéficié d’autant d’attention que celle accordée à l’obtention sans compromis d’une vitesse longitudinale extrême.

Capable de lui faire atteindre facilement des vitesses allant jusqu’à 440 km/h, le cœur de la Chiron Super Sport fournit 1 600 ch grâce à une version minutieusement remaniée du célèbre moteur W16 8 litres Bugatti. Les ingénieurs de Bugatti ont développé et installé des quadruple-turbo de plus grande taille, ainsi qu’une pompe à huile, une culasse et une distribution améliorées. La transmission et l’embrayage de cette hyper sportive ont également été adaptés au groupe motopropulseur enrichi.

Afin d’inspirer une confiance totale à vitesse maximale, Bugatti a travaillé sans relâche sur le châssis et la suspension de la Chiron Super Sport. En parfaite harmonie avec le châssis nouvellement réglé et contrôlé automatiquement, la direction révisée et les ressorts plus durs assurent une stabilité absolue à 440 km/h. Un équilibre neutre est maintenu grâce à l’arrière allongé et à l’avant modifié de la voiture.

Christophe Piochon, président de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Assister à l’assemblage des premiers exemplaires client de la Chiron Super Sport dans notre Atelier est très excitant. Entendre les tout nouveaux moteurs W16 8 litres démarrer pour la première fois, sachant qu’ils feront bientôt office de pièce centrale de la collection de nos clients de par le monde est pour moi un moment particulièrement fort. L’expérience de la conduite d’une Chiron Super Sport ne peut être comparée à rien d’autre de ce que l’industrie automobile peut offrir, et nous sommes impatients de voir nos clients parcourir de nombreux inoubliables kilomètres au volant. »

Photos : Bugatti