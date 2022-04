Audi Sport et Comtoyou Racing prêts pour la 5ème saison en FIA WTCR

L’Audi RS 3 LMS gen II est sur le point d’entamer sa deuxième saison en FIA WTCR. La voiture de tourisme nouvellement conçue a fait ses débuts en force dans cette série de courses en 2021 avec un titre et quatre deuxièmes places au classement. Actuellement, Comtoyou Racing, en tant qu’équipe depuis le tout début du WTCR, se prépare pour sa cinquième saison dans la série de courses TCR la plus prestigieuse et la plus difficile au monde, avec Audi Sport customer racing. La saison démarre les 7 et 8 mai 2022 sur le circuit urbain de Pau en France.

« Nous voulons poursuivre la série de succès de l’Audi RS 3 LMS en 2022. Trois victoires en course, douze podiums, quatre fois premiers sur la grille, six tours les plus rapides et la contribution de ces succès au Modèle TCR de l’année transmettent un message clair. Avec Comtoyou Racing comme partenaire fiable et compétent, nous misons sur la continuité. », a déclaré Chris Reinke, responsable de Audi Sport customer racing. Depuis que le FIA ​​WTCR a eu lieu pour la première fois en 2018, le propriétaire de l’équipe Jean-Michel Baert et le team manager François Verbist et l’équipe de Waterloo, au sud de la capitale belge Bruxelles, ont jusqu’à présent amené l’Audi RS 3 LMS sur la grille de départ en chacune des 92 courses.

Le pilote français d’Audi Sport, âgé de 32 ans, Nathanaël Berthon, qui a effectué un précieux travail de développement pour le nouveau modèle TCR d’Audi en plus de sa saison de course en 2021, apporte trois ans d’expérience en FIA WTCR. Pour la première fois, le pilote junior de 22 ans Gilles Magnus fait partie de l’équipe de pilotes Audi Sport. Le Belge a remporté un concours de sélection du club automobile belge RACB au siège de la marque à Neuburg en 2018. En 2020, il a été le vainqueur du classement des recrues du FIA WTCR et le meilleur pilote Trophy en 2021. De même, il était le seul pilote privé pour remporter une victoire au classement général dans une course WTCR l’année précédente.

Populaire auprès des fans et des médias, le Néerlandais Tom Coronel pilote une Audi RS 3 LMS pour la troisième année consécutive, avec laquelle il dispute également le TCR Europe en parallèle du FIA WTCR. Il a remporté le premier trophée pour l’Audi RS 3 LMS gen II en Espagne l’année dernière et a été deuxième meilleur pilote privé derrière Magnus à la fin de l’année. Ce mois-ci, Coronel a fêté ses 50 ans et entame sa 33ème saison de sport automobile. Il forme l’équipe de pilotes Comtoyou DHL Team Audi Sport avec Nathanaël Berthon.

Mehdi Bennani revient chez Jean-Michel Baert cette année. En 2020, le pilote de course marocain a remporté le TCR Europe dans une Audi avec Comtoyou Racing et a déjà participé au FIA WTCR en 2018 et 2019. Le pilote de course de 38 ans apporte avec lui de nombreuses années d’expérience internationale et est inscrit pour Comtoyou Team Audi Sport aux côtés de Gilles Magnus.

La saison FIA WTCR 2022 débutera les 7 et 8 mai 2022 sur le circuit de Pau, tout aussi pittoresque et difficile, dans les contreforts pyrénéens du sud-ouest de la France. Le circuit urbain imprégné de tradition fait pour la première fois partie du calendrier. Les innovations pour la saison 2022 en WTCR incluent un système de points modifié avec de nouvelles incitations pour les qualifications qui sont divisées en trois parties pour intensifier encore la compétition. De même, il y a maintenant des totaux de points plus élevés pour la première course de sprint. Au deuxième sprint, les dix premiers concurrents s’alignent dans l’ordre inverse du résultat des qualifications. Cela garantit une grande variété dans les courses : l’année dernière, pas moins de douze pilotes différents ont réussi à gagner au cours de 16 courses.

Les équipes et les pilotes du FIA WTCR 2022

Comtoyou DHL Team Audi Sport

Nathanaël Berthon (F)

Tom Coronel (NL)

Comtoyou Team Audi Sport

Mehdi Bennani (MAR)

Gilles Magnus (B)

Photos : Audi