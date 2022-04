VW Shargy : l’application de recharge de véhicules électriques entre particuliers ouverte à tous

Shargy est une application de recharge de véhicules électriques entre particuliers ouverte à tous ! En effet, toute personne souhaitant mettre à disposition sa borne de recharge ou même une prise extérieure pourra l’enregistrer sur l’application, définir les créneaux disponibles et le tarif de la recharge. De la même manière tout conducteur d’un véhicule électrique pourra se connecter et chercher la borne qui lui convient où il le souhaite en France.

L’un des freins principaux à la démocratisation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables est la vitesse de déploiement du réseau de recharge publique en France. Les temps d’attente aux bornes, la multiplication des abonnements aux réseaux de recharge locaux, les dégradations des infrastructures de recharge publiques, la compatibilité des prises et des puissances sont autant d’obstacles qu’un conducteur de véhicule électrique rencontre régulièrement.

Fin 2021 en France, seulement 6% (53667) des bornes de recharges étaient accessibles au public alors que le nombre de bornes privées atteint 838 331 (source Enedis – 24/01/2022). Le potentiel pour la communauté des conducteurs de véhicules et hybrides est énorme.

Pour faire le lien entre les membres de la communauté des conducteurs de véhicules électriques, Volkswagen Group France continue d’innover pour la mobilité électrique et lancera fin mai prochain l’application Shargy.

L’application permettra de voir les bornes disponibles proche de soi ou d’un point donné, de réserver des créneaux de recharge, de les régler en ligne de manière sécurisée, de communiquer avec les autres membres via une messagerie et d’évaluer son expérience via un système de notation. L’objectif de ce service est de s’appuyer sur une communauté grandissante pour faciliter et simplifier l’expérience de recharge des conducteurs de véhicules électriques.

Photos : Volkswagen