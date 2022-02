Mansory ouvre son premier showroom à Dubaï

Le préparateur allemand Mansory aux réalisations folles (notamment sur base de modèles Bugatti, Lamborghini, Audi, Bentley) s’implante aux Émirats Arabes Unis (EAU) en ouvrant son premier showroom indépendant à Dubaï, confirmant sa bonne santé et son expansion stratégique en 2022.

Situé dans la Sheikh Zayed Road à Dubaï et inauguré en décembre 2021, le tout nouveau showroom met en avant l’ensemble de la gamme de produits Mansory dans une ambiance noble sur plus de 800 mètres carrés. L’espace d’exposition aux dimensions généreuses offre non seulement à Mansory la possibilité d’exposer jusqu’à 20 véhicules en même temps, mais aussi de recevoir ses clients exigeants dans son propre salon très exclusif afin de configurer de futurs véhicules.

Le showroom se caractérise par un design moderne, épuré et européen. En plus des différentes conversions complètes de véhicules de toutes les marques de luxe, les clients peuvent également découvrir les produits les plus divers de presque tous les programmes de raffinement Mansory.

Dans le salon, les clients peuvent voir et « sentir » de nombreux échantillons des différentes variantes de cuir, de carbone et de couleur lorsqu’ils assemblent leur véhicule de rêve ou peaufinent leurs véhicules. Il y a également un mur de jantes avec les 33 modèles de jantes exclusivement disponibles chez Mansory.

3 modèles spéciaux basés sur les Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG Classe G et Lamborghini Urus (Mansory Venatus EVO S Special Edition UAE) – spécialement conçus pour les EAU – étaient exposés lors de l’ouverture.

Kourosh Mansory, PDG de Mansory Design & Holding GmbH, a déclaré à l’occasion de l’ouverture : « Je suis très fier que Mansory soit désormais représenté avec son propre showroom à Dubaï, l’une des villes les plus fascinantes et les plus prospères du monde. Le Moyen-Orient est une région de vente importante pour Mansory, que nous renforçons ainsi à long terme. »

Adresse : Murdouf Centre – 22 A St – Al Safa – Al Safa 1 – Dubai – Émirats Arabes Unis

Photos : Mansory