Audi TT clubsport quattro de 2008 – Une seconde version

Pour l’éditon 2008 de l’évènement à succès Wörthersee Tour, le grand rendez-vous des passionnés d’Audi et de VW à Reifnitz (Kärnten – Autriche), Audi a conçu et présenté un showcar à cockpit ouvert développant de 302 ch (222 kW) / 420 Nm et embarquant une multitude de technologies empruntées au monde du sport automobile : l’Audi TT clubsport quattro.

Un speedster Audi

En 2007, Audi avait déjà réalisé et dévoilé un concept car portant le même nom. En 2008, le design a légèrement évolué tout comme la teinte extérieure. Les designers et les ingénieurs Audi ayant conçu ce showcar recherchaient le purisme au plus haut niveau. Le pare-brise bas est extrêmement plat. Les montants A sont presque invisibles, ce qui fait que la bande de fenêtre continue semble être une coulée unique. Au lieu du compartiment pour la capote, il y a deux bosses derrière l’habitacle. Les lignes du showcar peint en gris Suzuka nacré évoquent intensément un speedster. Deux arceaux de sécurité massifs sont montés devant les bosses qui, associés aux solides montants A, protègent le conducteur et le passager en cas de retournement de la voiture.

L’avant est dominé par la puissante calandre à cadre unique peinte en noir brillant. Sous les phares, qui comportent une bande de feux de jour à LED, se trouvent de grandes entrées d’air recouvertes de grilles noires divisées horizontalement.

Une lèvre de spoiler distinctive optimise la force d’appui. Vus de côté, les contours nets de la zone du seuil sont tout aussi frappants que les passages de roues audacieusement accentués, qui abritent d’impressionnantes jantes polies en 9 x 19 pouces, chaussées de pneus en 255/35 R19. La voie a été élargie de 66 millimètres par rapport au TT de série. Le pare-chocs arrière est conçu comme un diffuseur. Le carénage entre les deux grandes sorties d’échappement du système d’échappement en acier inoxydable accentue les lignes horizontales et donne à la voiture un aspect encore plus large de l’arrière.

Le style puriste de l’extérieur se retrouve à l’intérieur de l’Audi TT clubsport quattro. La zone de seuil nouvellement conçue met l’accent sur la largeur du véhicule. Le conducteur et le passager sont assis dans des sièges baquets de course qui offrent un excellent soutien même dans des situations de conduite extrêmes – sur la piste de course, par exemple.

Intérieur sur mesure

Typique pour Audi est l’utilisation généreuse de l’aluminium à l’intérieur du showcar. Le TT clubsport quattro arbore une version à haute adhérence du volant à fond plat du TT de série avec des palettes de changement de vitesse en aluminium. La poignée de porte et l’ouvre-porte sont également en aluminium et leur aspect découpé souligne le caractère léger du concept-car. Les pédales brillent également avec l’aluminium.

La deuxième caractéristique distinctive de l’intérieur du TT clubsport quattro est la couleur orange. Le cuir de cette couleur met en valeur les accoudoirs, les côtés du tunnel central, les dossiers des sièges baquets et le capot des instruments. Les graphismes orange et blanc du groupe d’instruments le distinguent clairement de son homologue du modèle de série.

Boîte S tronic et quattro

Pesant 1 430 kg, l’Audi TT clubsport quattro est une véritable voiture de sport, et la technologie empruntée directement au monde du sport automobile accentue ce caractère. Encore plus de puissance a été extraite du moteur 2.0 TFSI – le moteur à essence à quatre cylindres turbocompressé a franchit la barrière magique des 300 ch et le 0 à 100 km/h est atteint en 4,9 s. Le système d’échappement a été conçu pour être particulièrement respirant et un puissant son de course se dégage des sorties d’échappement ovales.

Le moteur de deux litres délivre toute sa puissance grâce à une transmission S tronic. Grâce à son double embrayage, les changements de vitesse se produisent extrêmement rapidement sans interrompre le flux de puissance et passent ainsi pratiquement inaperçus. Le conducteur peut changer de vitesse manuellement à l’aide du levier de vitesses ou des palettes au volant, ou peut choisir un mode entièrement automatique. La transmission intégrale permanente quattro transmet la puissance aux quatre roues.

Le puissant système de freinage de l’Audi TTS de l’époque assure la puissance de freinage. Ses disques ventilés mesurent 340 millimètres à l’avant et 310 millimètres à l’arrière.

L’Audi TT clubsport quattro est un véhicule sportif puriste combinant les performances d’une voiture de sport avec le langage de conception unique d’Audi. La production en petite série de ce modèle n’a malheureusement pas eu lieu.

Photos : 4Legend.com / Audi