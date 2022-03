Audi x holoride – Audi transforme l’automobile en une plateforme d’expérience pour la réalité virtuelle

Audi est le premier constructeur automobile au monde à intégrer le divertissement en réalité virtuelle de l’holoride à la production en série. À partir de cet été, les passagers arrière pourront enfiler des lunettes de réalité virtuelle (lunettes VR) et s’immerger dans divers formats médiatiques tels que des jeux, des films et des contenus interactifs. L’atout principal : le contenu virtuel s’adapte en temps réel aux mouvements de conduite de la voiture. À partir de juin 2022, les modèles Audi dotés de la dernière mise à niveau de la boîte à outils d’infodivertissement modulaire (MIB 3) seront compatibles avec l’holoride. La nouvelle technologie sera présentée au festival South by Southwest (SXSW) aux États-Unis. Les visiteurs pourront y faire l’expérience de l’holoride dans un véhicule en mouvement.

À l’avenir, les passagers pourront utiliser le temps passé du point A au point B pour une expérience de jeu passionnante. À partir de juin 2022, les passagers de la banquette arrière d’une Audi découvriront des films, des jeux vidéo et des contenus interactifs de manière beaucoup plus réaliste à l’aide de lunettes VR. Un trajet en voiture deviendra un événement de jeu multimodal.

La technologie sera présentée au festival de musique, de cinéma et de technologie South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, et les visiteurs pourront conduire à l’arrière de véhicules Audi entièrement électriques. holoride est étroitement associé à South by Southwest, et a remporté le prestigieux SXSW Pitch 2021 dans la catégorie « Entertainment, Gaming & Content » ainsi que le prix « Best in Show ».

holoride crée des expériences immersives

Derrière holoride, il y a une technologie qui adapte le contenu virtuel aux mouvements de conduite de la voiture en temps réel : par exemple, si la voiture tourne à droite, le vaisseau spatial dans le monde imaginaire volera également vers la droite. Si la voiture accélère, le vaisseau spatial accélère aussi. Initié par Audi, le développement de cette technologie innovante VR ou XR (réalité étendue) est avancé et commercialisé pour différents fabricants par la startup technologique de divertissement holoride.

Avec cette approche, la startup munichoise a mis en place une toute nouvelle catégorie de médias qu’ils appellent « Elastic Content » – un contenu qui s’adapte aux mouvements de conduite, au temps de trajet et à l’itinéraire de conduite. Le résultat est des expériences immersives avec un niveau de qualité jusqu’alors inconnu.

À partir de juin, un grand nombre de modèles Audi seront compatibles holoride

À partir de juin, sélectionnez les modèles qui sortent de la ligne avec la boîte à outils d’infodivertissement modulaire de troisième génération (MIB 3) et le dernier cluster de logiciels sera compatible holoride. Concrètement, cela signifie que ces modèles en seront équipés : Audi A4, A5, A6, A7, A8, Audi Q5, Q7, Q8, Audi e-tron et Audi e-tron GT quattro. À partir de juin, les modèles Audi mentionnés seront prêts à être commercialisés sur l’ensemble du marché européen, ainsi qu’au Canada, aux États-Unis, au Japon et en Chine. La disponibilité de l’holoride lui-même peut s’en écarter en fonction du marché individuel. La nouvelle technologie de démarrage sera lancée en Allemagne, au Royaume-Uni et sur le marché américain. D’autres marchés suivront successivement.

Pour utiliser holoride, un casque de réalité virtuelle activé pour celui-ci doit être connecté au véhicule. La connexion est établie sans fil via Bluetooth Low Energy (BLE).

holoride – déjà une histoire colorée

holoride a été présenté pour la première fois au CES 2019 (Consumer Electronics Show) à Las Vegas. En coopération avec Disney Games et Interactive Experiences, holoride a mis en place une expérience de jeu VR de l’univers Marvel pour les voitures. En plus d’autres activités et vitrines, lors d’un roadshow à travers la Californie de Los Angeles à San Francisco à l’été 2021, holoride a visité d’autres studios de production et de jeux pour démontrer les possibilités de la technologie à des partenaires potentiels. Les visiteurs de l’IAA 2021 à Munich, sous la devise appropriée « Parlons de progrès », ont été parmi les premiers à faire des démonstrations avec holoride. Les participants au Festival de Salzbourg ont également pu profiter d’un holoride sur le siège arrière d’une Audi e-tron et faire l’expérience d’un voyage dans le temps à travers les époques musicales de la ville de Salzbourg tout en recherchant un jeune Mozart.

La conduite autonome ouvre de nouvelles voies

À l’avenir, l’automatisation progressive des déplacements en voiture permettra non seulement de nouvelles formes de divertissement pendant la conduite, mais elle ouvrira également de nouvelles possibilités d’apprendre et de travailler sur la route. Lorsque les conducteurs n’auront plus à se concentrer sur la conduite à l’avenir, ils pourront se concentrer sur d’autres choses : travailler, lire, regarder des films ou jouer. Le voyage synchronisé au mouvement à travers des mondes virtuels avec holoride réduit également le phénomène commun du mal des transports souvent ressenti par les passagers lisant un livre ou appréciant les médias audiovisuels sur des appareils électroniques tels que les tablettes.

Pour les utilisateurs, l’intérieur deviendra leur espace libre personnel et pour les concepteurs, il deviendra le nouveau centre de conception. Après tout, le processus de conception commence par la question : qui sera assis dans un nouveau modèle et qu’est-ce que les gens voudront faire là?

À l’avenir, les designers ne concevront plus les voitures de l’extérieur vers l’intérieur, mais de l’intérieur vers l’extérieur – et les clients deviendront donc littéralement le centre de l’attention.

Photos : Audi