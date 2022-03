SXSW 2022 – Porsche dévoile des points forts créatifs via un exposition de concept cars

Pour la première fois, le constructeur allemand de voitures de sport s’associe à South by Southwest, le festival annuel de la technologie, du film, de la musique, de l’éducation et de la culture qui attire des dizaines de milliers de professionnels à Austin, au Texas. La pièce maîtresse de la présence de Porsche au SXSW 2022, qui se déroule du 11 au 20 mars 2022, est une installation au centre-ville d’Austin (400 Congress Ave) mettant en lumière le processus créatif derrière le développement de ses voitures de sport emblématiques.

« Porsche Unseen » est le titre du centre d’exposition à quelques pâtés de maisons du centre des congrès SXSW. En entrant à l’intérieur, les participants à la conférence se retrouveront sur une réplique géante d’un bureau de designer, avec des crayons surdimensionnés, des papiers et un fouillis de bureau. C’est l’atmosphère parfaite pour une exposition interactive centrée sur des croquis de design et des modèles autrefois secrets de l’équipe de design Porsche.

Les croquis d’un projet de véhicule sont un point culminant particulier. Inspirés de « Sally Carrera » du célèbre film d’animation « Cars » de Disney et Pixar, les croquis sont présentés pour la première fois au SXSW. À l’occasion du 20ème anniversaire de Sally Carrera, des travaux sont en cours depuis plusieurs mois pour créer une voiture unique. Une équipe de Pixar Animation Studios et Porsche travaille actuellement sur le projet dans le cadre du programme de demande spéciale Porsche Exclusive Manufaktur. Le produit de la vente aux enchères de la voiture bénéficiera à deux organisations : d’une part, USA for UNHCR – l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L’autre partie des bénéfices ira à Girls Inc. Cet organisme de bienfaisance américain propose des programmes qui changent la vie des filles et des jeunes femmes.

Le programme sur le sol de l’exposition Porsche du 12 au 16 mars est complété par des performances et des ateliers créatifs allant de la musique au cinéma et à la technologie ainsi que des jeux, le tout sous la devise « Unseen ». Les temps forts des événements Unseen Music comprennent des performances d’artistes tels que King Princess et Paris Jackson, ainsi que Cimafunk et Yendry. Unseen Design, Unseen Innovations et Unseen Mobility font également partie de la programmation – d’une nouvelle forme d’expérience sonore embarquée au potentiel des courses financées par NFT. Le compositeur de musique Boris Salchow est invité, tout comme le sneakerhead Sean Wotherspoon.

« Chez South by Southwest, des personnes du monde entier se réunissent pour façonner de plus grandes choses et s’inspirer mutuellement. Nous voulons montrer une nouvelle facette de notre marque et en même temps nous établir comme un bon partenaire de SXSW – avec un programme diversifié, conçu par de jeunes créatifs, que nous soutenons ainsi en même temps. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

« Notre créativité et notre curiosité entrepreneuriale trouvent un écho dans la convergence unique de la culture et des affaires chez SXSW. La marque Porsche se nourrit de créativité, et notre histoire est définie par audacieux étapes pour lesquelles il n’y avait pas de script. SXSW est l’endroit idéal pour nous engager avec les leaders créatifs d’aujourd’hui et non seulement partager nos propres idées, mais être ouvert aux autres et être prêt à apprendre des autres. », a déclaré Kjell Gruner, PDG de Porsche Cars North America, Inc.

Photos : Porsche