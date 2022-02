AudiStream: visite guidée virtuelle de la production d’Audi Brussels

Via AudiStream, les personnes intéressées par la visite de l’usine d’Audi Brussels peuvent jeter un coup d’œil dans les coulisses de la production des premiers modèles électriques de la marque aux quatre anneaux : Audi e-tron, Audi e-tron Sportback et leurs variantes sportives S.

Depuis 2011, les visiteurs ont pu découvrir la production d’Audi lors d’une visite de l’usine, mais en raison de la crise sanitaire, cela n’est plus possible. Depuis 2020, il existe une alternative virtuelle via AudiStream.

Des enregistrements vidéo donnent un aperçu de la visite du site

Des vidéos emmènent les spectateurs sur le site de l’usine belge. L’usine a une histoire mouvementée depuis sa création en 1949. Le site a franchi une nouvelle étape en novembre 2021 avec la production de sa huit millionième voiture, une Audi e-tron.

Le thème central de la visite guidée est la transformation de l’usine, de la production des voitures avec des moteurs thermiques à la spécialisation dans la propulsion électrique. Lorsque la dernière Audi A1 a quitté les halls en 2018, les collaborateurs ne pouvaient que deviner les défis qui les attendaient. L’usine Audi de la capitale de l’Europe, est soudainement devenu un pionnier de l’électromobilité. Pour cela, Audi a transformé l’ensemble de l’usine et a préparé ses collaborateurs à produire le nouveau modèle avec des centaines de milliers d’heures de formation. La modernisation du site peut maintenant être admirée par les spectateurs dans un timelapse.

Aperçu exclusif de la fabrication de l’Audi e-tron

La visite emmène les spectateurs dans le monde de la production de l’Audi e-tron, de la carrosserie à l’assemblage final en passant par la peinture. Dans le domaine de la carrosserie, ils découvrent par exemple comment les humains et les robots collaborent en harmonie et assurent un soudage, un brasage et un collage parfaits. Lors du montage final, les clients du streaming peuvent observer comment plus de 1 000 pièces sont montées sur une longueur de chaîne supérieure à un kilomètre. On passe ensuite au département, où le groupe motopropulseur et la batterie se rejoignent. Enfin, il y a le contrôle final de la qualité, qui vérifie à nouveau l’ensemble des fonctions et des dimensions des jeux.

La visite de la production d’Audi Brussels se termine dans le département des batteries haute tension : un atout et une caractéristique unique du site. Chaque batterie est testée au niveau de son étanchéité, de ses fonctions électriques et bien sûr de ses performances.

Contribution à la protection du climat

L’usine produit ses voitures totalement neutres en CO2. Audi Brussels a déjà été récompensée à plusieurs reprises pour cela. Le site est particulièrement fier de son installation photovoltaïque qui s’étend sur 107 000 m². Ainsi, l’installation solaire est l’une des plus grandes de Bruxelles : Audi Brussels économise ainsi environ 1 900 tonnes de CO2 par an et produit plus de 9 000 mégawattheures d’électricité, assez pour alimenter environ 2 500 foyers pendant un an.

L’usine de Bruxelles n’est donc pas seulement un précurseur et un modèle en matière de mobilité électrique, mais aussi un pionnier de la durabilité. Désormais, les personnes intéressées pourront s’en convaincre et prendre rendez-vous pour une visite virtuelle via AudiStream.

Photos : Audi