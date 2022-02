Falken Azenis FK520 : un nouveau pneu UHP pour les voitures et SUV sportifs

Grâce à sa vaste expérience dans le sport automobile et à son accès aux matériaux les plus avancés et à la dernière technologie de simulation, Falken a annoncé une nouvelle gamme de pneus UHP orientés sécurité et sport pour les performances et les applications SUV : Falken Azenis FK520.

Un nouveau pneu sportif

Renforcé avec de l’aramide, tout comme les pneus de course automobile, le Falken Azenis FK520 est structurellement plus solide et plus rigide pour offrir une plus grande stabilité et un comportement de direction plus précis. En utilisant les dernières techniques de construction, les ingénieurs de Falken ont réussi à réduire le poids du pneu de 10% par rapport à son prédécesseur le Azenis FK510. Grâce à son poids réduit, la masse non suspendue et la résistance au roulement sont réduites, ce qui améliore le rendement énergétique.

L’efficacité de la conception se reflète également dans les excellentes performances du pneu dans des conditions humides et sèches. En tant que produit phare de la gamme, les ingénieurs de Falken n’ont fait aucun compromis lors du développement de ces pneus pour obtenir une traction de surface et des performances de conduite optimales. De plus, ils ont également développé une nouvelle bande de roulement « Diamond Cut » pour l’Azenis FK520.

Falken a utilisé la technologie de nano-simulation 4D avancée du Japon pour aider au développement des bords de bloc de bande de roulement «Diamond Cut» et des éléments de réduction de bruit intégrés. La disposition de ces petites empreintes provoque d’infimes turbulences qui atténuent efficacement le bruit de roulement des pneumatiques synonymes de pneumatiques UHP. Une zone de contact avec la route optimisée permet d’assurer une usure uniforme et améliore le contact avec la route.

« Le Falken Azenis FK520 offre adhérence, fiabilité, performance et efficacité dans un pneu UHP. Chez Falken, nous avons combiné toute notre expérience dans le développement de matériaux et la technologie de simulation pour créer des pneus haut de gamme exceptionnels et de hautes performances. », a déclaré Andreas Giese, Senior Manager Corporate Planning and Product Planning chez Falken Tire Europe GmbH.

Disponibilité & dimensions

Le pneu Falken Azenis FK520 sera disponible à partir du printemps 2022 en 81 tailles, allant du 17 au 21 pouces, pour les voitures et les SUV sportifs.

Photos : Falken