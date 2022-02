Croissance de l’activité Bugatti Brand Lifestyle pour la 3e année consécutive

L’innovation, la personnalisation et les technologies de pointe sont des piliers fondamentaux de l’expérience de marque offerte par Bugatti, tout comme ils sont au cœur de chacune des icônes de l’automobile assemblées à la main à Molsheim. D’abord transmises par Ettore Bugatti voilà plus d’un siècle, ces valeurs se sont épanouies au sein des partenariats de l’activité Bugatti Brand Lifestyle, accélérant trois années d’une belle dynamique couronnée par plus de 30% de croissance en 2021. Alors qu’Asprey, célèbre empire du luxe, compte désormais parmi les partenaires de la marque Bugatti, 2022 promet d’être une année tout aussi passionnante.

La forte présence de la marque Bugatti est en partie due à la croissance stratégique des valeurs de la marque à travers un portefeuille de produits diversifié, permettant aux clients qui – même sans posséder une voiture Bugatti – peuvent accéder à l’expérience de « la vie en bleu ». Chaque produit doit tout de même impérativement porter les marques de fabrique de Bugatti. Le fondateur de l’entreprise s’efforçait de créer le meilleur de toute chose, concevant ses propres vélos, des rasoirs circulaires, des serrures de sécurité et bien d’autres objets – s’ils portent le fameux macaron Bugatti, ils se doivent d’être innovants et de devenir les meilleurs de leur catégorie.

Transcrire les qualités de Bugatti dans des formes nouvelles et innovantes est une démarche essentielle pour améliorer la valeur globale de la marque. L’activité Bugatti Brand Lifestyle ne recherche pas uniquement les plus grands partenaires ni ceux ayant le plus de succès, elle s’ouvre également aux acteurs innovants faisant preuve d’agilité, proposant de nouvelles solutions aux industries existantes et faisant tout pour être à l’avant-garde des créations, des techniques et des matériaux de demain.

En 2021, Bugatti a cherché d’autres collaborateurs avec lesquels étendre sa gamme lifestyle, en apportant le summum du luxe à une gamme diversifiée de produits.

Les partenaires de longue date de Bugatti ont joué un rôle essentiel dans les réussites de l’an dernier. Nous avons trouvé en Jacob & Co., créateur innovant de garde-temps d’une grande complexité, un partenaire qui partage le même état d’esprit que Bugatti et qui dépasse toutes les attentes. Notre partenaire officiel, et en particulier Jacob Arabov, fondateur de Jacob & Co., repousse les limites de l’industrie horlogère, tout comme le fait Bugatti dans la catégorie des hypercars. Les clients sont ravis de leurs montres Bugatti, en particulier des matériaux et de la touche personnelle apportée par le tourbillon Chiron et la répétition minute de la Twin Turbo. Parmi leurs caractéristiques remarquables, citons notamment le titane, les diamants et, en particulier, les boîtiers en verre saphir. De nouveaux produits Jacob & Co. seront présentés par Bugatti Lifestyle en cours d’année.

Cette année de performances exceptionnelles nécessitait un deuxième partenaire de longue date : Lego Technic. Bugatti et Lego ont constaté que les jeunes et les moins jeunes sont toujours animés par le désir de participer à cette aventure créative à travers les briques Lego Technic. Avec la construction d’une Bugatti Chiron pilotable grandeur nature en pièces Lego Technic, nous avons assisté – avec Lego – à la naissance d’un incroyable atout. Le modèle prendra bientôt place dans le hall d’entrée du nouveau siège de Lego à Billund, au Danemark. Quatre ans après son lancement au salon du jouet de Nuremberg en 2018, le modèle à échelle 1:8 est toujours disponible à la vente. Bugatti et Lego sont convaincus que ce produit devrait, une fois encore, rencontrer un franc succès en 2022.

Le premier billard Bugatti, conçu en collaboration avec l’entreprise espagnole IXO Carbon – un des principaux fabricants d’objets en fibre de carbone au monde – a été révélé et livré cette année à son propriétaire. Ce premier exemplaire d’une série limitée à 30 unités, paré de superbes matériaux tels que la fibre de carbone, le titane, l’aluminium et le cuir, correspond au niveau de qualité que l’on retrouve sur les hypersportives de Bugatti. Les clients ont la possibilité de commander un billard Bugatti entièrement personnalisé, en choisissant leur propre coloris pour le carbone et le cuir, et de concevoir ainsi une œuvre d’art personnelle, au même titre qu’ils pourraient personnaliser un véhicule Bugatti. Les billards Bugatti sont équipés de technologies de pointe telles qu’un système de mise à niveau du plateau qui permet au billard de rester parfaitement horizontal s’il est installé sur un yacht, par exemple. Équipées d’une caméra de vision artificielle, les boules peuvent être sélectionnées par leur couleur. Le porte-queues en fibre de carbone abrite un panneau de contrôle haute résolution permettant de suivre les scores au fil des parties.

En partenariat avec VIITA Watches, Bugatti a repoussé les limites des technologies portables et lancé une toute nouvelle gamme de produits : trois modèles de montres connectées offrant de nombreuses caractéristiques techniques innovantes. Dotées d’une autonomie de 10 jours, les montres sont équipées d’une technologie à doubles capteurs permettant de mesurer à la fois la fréquence cardiaque et sa variabilité pour remonter les données de santé individuelles. Parmi celles-ci, on trouve des données utilisables pour 90 sports différents ainsi que les niveaux d’oxygène dans le sang. La Bugatti Ceramique Edition One arbore une fonction remarquable : la mesure de l’accélération. Cette nouvelle montre connectée abrite en effet un capteur GPS haute résolution avec une précision de 0,05 seconde. Les mesures comparatives réalisées à l’aide d’un appareil de référence pour la mesure de l’accélération par GPS ont montré que la déviation moyenne était inférieure à 0,1 seconde. Le GPS permet également aux porteurs qui se rendent sur des circuits de course d’enregistrer automatiquement leurs temps au tour et leurs valeurs d’accélération. Chaque montre est assemblée à la main avec une attention toute particulière aux détails afin d’intégrer parfaitement plus de 1 000 pièces, reflétant ainsi la précision, la beauté artistique et la technologie des hypersportives produites par Bugatti à Molsheim.

En partenariat avec The Little Car Company, des rééditions d’une Bugatti unique, fabriquée par Ettore en personne, ont été livrées à leurs acquéreurs du monde entier. La Bugatti Baby II est un hommage contemporain au chef-d’œuvre original d’Ettore Bugatti, la Bugatti Baby, fabriquée en 1926. Cette voiture réinventée a retenu l’attention du monde entier depuis son lancement, les admirateurs remarquant son ingénierie moderne associée à des clins d’œil authentiques à la Type 35 originale sur laquelle elle se base. À l’instar de ses frères et sœurs grandeur nature, tous les exemplaires fabriqués par The Little Car Company sont totalement individuels et personnalisés. Construite à l’échelle de la Type 35 originale (75%), la Bugatti Baby II est alimentée par une batterie de 10 kW et peut atteindre une vitesse maximale de 70 km/h selon les spécifications et les conditions.

En 2022, l’univers de la marque Bugatti va continuer à prospérer grâce aux nombreux partenariats révolutionnaires en passe d’être annoncés. Bugatti a d’ores et déjà révélé le lancement de son travail innovant avec Asprey – célèbre empire du luxe dont l’histoire s’étire sur plus de deux siècles. L’objectif d’Asprey est de créer une sculpture unique d’un célèbre modèle Bugatti, qui sera conçue, mise au point et fabriquée à l’aide de techniques de production de pointe dans le nouveau studio de design d’Asprey. Les clients de Bugatti et d’Asprey seront invités à commander leurs propres sculptures, qui seront dotées de la technologie NFT.

Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac Group, a déclaré : « Bugatti est plus que le créateur des hypersportives les plus élégantes au monde. C’est une idéologie, une vision, tout un univers de marque qui ne cesse de grandir. Bugatti Brand Lifestyle a démontré son incroyable potentiel de collaboration avec d’autres pionniers de leur domaine, et nous n’avons encore qu’effleuré le sujet. Nous explorons en permanence de nouveaux domaines afin de développer stratégiquement notre portefeuille lifestyle, qui fera l’objet de nouvelles annonces prometteuses au cours des prochaines années. »

Wiebke Ståhl, directrice générale de Bugatti International S.A., a ajouté : « Nous travaillons sur l’extension stratégique de l’identité de la marque en y ajoutant de nouvelles facettes pour en refléter la richesse et nous avons de grandes ambitions pour nos produits lifestyle de luxe. Tout comme nos collègues de Molsheim, nous vivons et sommes guidés par la philosophie de Bugatti, élaborant l’essence légendaire forgée au cours de nombreuses décennies pour offrir de nouvelles expériences de marque. L’accent est également mis sur le public plus jeune, car nous voulons créer une expérience à 360 degrés à plusieurs niveaux comme jamais auparavant. »

Photos : Bugatti