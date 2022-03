Automobili Lamborghini soutient la Journée mondiale du recyclage. Tombant le 18 mars de chaque année, il a été lancé par la Global Recycling Foundation en 2018 pour promouvoir le recyclage, qui a un rôle crucial à jouer dans la préservation de nos ressources naturelles, la réduction des émissions de CO2 et l’avenir de notre planète. Automobili Lamborghini a obtenu pour la première fois la certification ISO 14001 en 2009 et la même année, une initiative de recyclage des déchets a été lancée dans toute l’usine de Sant’Agata Bolognese.

En 2021, l’entreprise a valorisé 51% de tous les déchets spéciaux produits lors de ses activités de fabrication. En 2020, elle a lancé deux initiatives de recyclage et d’upcycling qui ont donné un nouveau souffle aux déchets de production. Elle les transforme en nouvelles ressources au lieu de s’en débarrasser, au bénéfice de la société et de l’environnement.

Le cuir qui ne passe pas le processus de contrôle qualité est considéré à toutes fins utiles comme une matière première, de même que les chutes qui ne peuvent pas être utilisées en raison de leur taille ou de la présence de petits défauts naturels. Ainsi, on peut leur donner une nouvelle vie en les transformant en petite maroquinerie sur-mesure. Cette activité a été développée grâce à un accord avec la Cooperativa Cartiera à Marzabotto (près de Bologne), qui recycle des sous-produits de cuir et de tissu autrement destinés à la décharge. L’organisation adhère scrupuleusement aux principes d’inclusion sociale, de savoir-faire artisanal et de durabilité environnementale. Les quatre premiers produits présentés par le « Upcycled Leather Project » sont un sac fourre-tout, un étui pour smartphone, un porte-cartes et un porte-clés. Disponibles sur lamborghinistore.com et auprès des concessionnaires Lamborghini, ils sont tous personnalisés avec le logo bouclier et la mention « Réduire, réutiliser, recycler ».

Lamborghini utilise une quantité importante de matériaux composites en fibre de carbone dans la production de véhicules. Les déchets produits lors de l’utilisation de ces matériaux raffinés peuvent être recyclés. Automobili Lamborghini réutilise depuis plusieurs années des déchets de fibre de carbone dans des activités de recherche et développement qui régénèrent le matériau et font ressortir le meilleur de sa légèreté et de ses performances mécaniques dans les composants automobiles. Depuis 2020, l’entreprise a récupéré environ 27 tonnes de déchets de fibre de carbone qui ne pouvaient pas être utilisés à d’autres fins. Comme alternative à la régénération, les matériaux sont également donnés à des organismes de formation tels que l’Académie Experis à Fornovo di Taro et des associations universitaires comme Bologna Motorsport, qui les réutilisent à des fins pédagogiques lors de la formation de nouveaux techniciens et ingénieurs. Cette forme de recyclage des matériaux s’accompagne du développement de marchandises et d’accessoires produits à petite échelle pour les événements et les clients Lamborghini, afin d’acquérir un savoir-faire et d’essayer de nouvelles technologies et de nouveaux procédés pouvant ensuite être utilisés sur les véhicules. Composants.

La durabilité est l’un des piliers de la stratégie d’entreprise de Lamborghini et elle conduit à une plus grande sensibilisation et responsabilité parmi tous les membres du personnel dans tous les départements. La politique environnementale de Lamborghini est un élément clé d’une approche commerciale qui prend en compte tous les aspects de l’exploitation d’une entreprise au sein d’une communauté. Au fil des ans, il y a eu un dévouement croissant aux initiatives, projets et activités qui visent à rendre l’entreprise de plus en plus verte. La vision holistique et l’approche globale s’appliquent sur une superficie de 160 000 mètres carrés certifiée neutre en CO2 depuis 2015. Cela est resté le cas même après que le site de production a doublé de taille ces dernières années.

Photos : Lamborghini