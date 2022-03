Porsche 911 Classic Club Coupe type 996 – Un modèle unique pour le Porsche Club of America

« No. 001/001 » – le badge sur le tableau de bord résume la rareté de ce modèle Porsche. Guidés par les principes du nouveau programme Porsche Sonderwunsch, les experts de Porsche Classic ont créé une voiture absolument unique. En seulement deux ans et demi, une 911 Carrera (Type 996) d’occasion de 1998 a été transformée en Porsche 911 Classic Club Coupe, orthographié à l’américaine sans accent, car la voiture a été fabriquée pour le Porsche Club of America (PCA), le plus ancien et le plus grand club de la marque de voitures de sport de Stuttgart.

Les particularités du véhicule incluent sa peinture Sport Grey Metallic, son toit à double dôme, ses jantes Fuchs et son aileron arrière fixe dans le style queue de canard de la 911 Carrera RS 2.7 de 1972. De nombreux détails extérieurs et intérieurs sont personnalisés avec la signature Club Blue de PCA. Les sections centrales des sièges sport, comme les panneaux de porte, sont faites de cuir tissé complexe dans un motif pied-de-poule Pepita. Techniquement – et dans une certaine mesure visuellement – le véhicule a également été converti en une 911 GT3 de deuxième génération comprenant le moteur de 3,6 litres de ce modèle générant 381 ch (280 kW). Le châssis et les freins proviennent également de la GT3 de cette génération.

L’idée de cette voiture d’usine unique est née lors d’une rencontre entre des représentants du Porsche Club of America et Alexander Fabig, aujourd’hui responsable de l’individualisation et du classique chez Porsche, et le designer Grant Larson de Style Porsche. Pour garder le secret, le véhicule était connu en interne sous le nom de « Project Grey », un surnom rappelant « Project Gold », la Porsche 911 Turbo (Type 993) avec un moteur refroidi par air que Porsche Classic a construit en 2018 à partir de pièces d’origine. Cependant, la principale source d’inspiration pour la Porsche 911 Classic Club Coupe était la 911 Sport Classic (Type 997) présentée en 2009. Avec une peinture Sport Classic Grey, un toit à double dôme, une queue de canard et des détails intérieurs exclusifs, cette série limitée est rapidement devenue culte et a longtemps été un objet de collection recherché.

« La Type 996 est injustement éclipsée par les autres gammes 911. C’est pourquoi nous avons été ravis de la choisir comme base pour démontrer tout ce que nous pouvons faire avec Porsche Classic et le programme Sonderwunsch récemment élargi de Porsche AG. En 2009, la 911 Sport Classic, une série limitée de 250 exemplaires, avait déjà suscité un intérêt mondial. Cependant, ce modèle spécial n’a pas été vendu aux États-Unis. Avec cette pièce unique, nous avons maintenant réussi à proposer un concept de véhicule tout aussi excitant aux États-Unis. », a déclaré Alexander Fabig, responsable de l’individualisation et de Porsche Classic.

« Nous voulions travailler ensemble pour créer quelque chose d’unique qui susciterait l’enthousiasme. Le fait que la Porsche 911 Classic Club Coupe finie soit si élégante et naturelle est ce qui est vraiment incroyable dans ce projet ambitieux. », a ajouté Tom Gorsuch, président du Porsche Club of America (PCA).

Extérieur : le toit à double dôme et la queue de canard sont les caractéristiques les plus remarquables

La Porsche 911 Classic Club Coupe est peinte en Sport Grey Metallic, inspiré du Sport Classic Grey de la 911 Sport Classic (Type 997). Les bandes jumelles qui traversent le capot, le toit et l’aileron arrière créent un look particulièrement dynamique. Celles-ci sont minutieusement peintes en gris sport clair, alors que sur la 997, il s’agissait d’une garniture en aluminium plus foncée que la couleur de la carrosserie. Deux lignes fines en Club Blue marquent le contour des rayures. La garniture latérale en forme de crosse de hockey est peinte en Sport Grey clair et porte les mots « Classic Club Coupe » et une ligne en Club Blue.

Le toit à double bosselage est également un détail lié au sport automobile. Les pilotes de course de grande taille avaient l’habitude de bomber les toits pour avoir suffisamment d’espace pour le port d’un casque – la conception moderne du toit y fait allusion. Le concept Porsche Panamericana de 1989, la Carrera GT et la 911 Sport Classic avaient également un toit en forme de celui-ci. Aujourd’hui, le toit à double dôme est une caractéristique de design classique de nombreuses séries limitées de Porsche Exclusive Manufaktur et des modèles 911 GT.

Le becquet arrière fixe en plastique renforcé de fibres de verre reprend la forme de la légendaire « queue de canard » de la 911 Carrera RS 2.7 de 1972. Le troisième feu stop y est intégré. La désignation du modèle « Classic Club Coupe » apparaît au milieu entre les feux arrière.

Cette voiture unique est équipée jantes forgées de 18 pouces dont la forme en trèfle les identifie immédiatement comme des jantes Fuchs légendaires. Les rayons sont peints en noir brillant. Unique, la base de la jante a un logo Porsche et une fine ligne en Club Blue. Les cache-moyeux sont ornés d’un écusson Porsche coloré. Les étriers de frein sont peints en noir et arborent également un logo Porsche en Club Blue.

La pièce de fixation des rétroviseurs est peinte en noir brillant. Les deux ailes ont des badges incrustés « Classic Series ».

Intérieur : cuir tressé Pepita sur les sièges et panneaux de porte

L’intérieur est sportif et sophistiqué, et surtout très individuel. Cela devient clair dès que vous ouvrez les portes et voyez le logo « Classic Club Coupe » sur les garnitures de seuil de porte en acier inoxydable. Le cuir noir domine l’intérieur en combinaison avec de l’Alcantara gris ardoise partiellement perforé sur le ciel de toit et les montants. Le fait que la voiture soit absolument unique est souligné par l’insigne du tableau de bord « 911 Classic Club Coupe No. 001/001 », mentionné précédemment.

Les panneaux centraux des sièges sport, comme les panneaux de porte, portent un motif pied-de-poule Pepita tissé à partir de cuir noir et gris ardoise. Porsche a utilisé pour la première fois du cuir finement tissé dans la 911 Sport Classic (Type 997). La nouveauté ici est que le look Pepita a été tissé dans un sergé, ce qui signifie que le tissu passe en diagonale. Les surpiqûres décoratives Club Blue adoucissent l’aspect classique des sièges. « 911 Classic Club Coupe » est brodé dans cette couleur contrastée sur les appuis-tête.

Le volant à trois branches standard qui équipait la 996 a été amélioré de la même manière, avec du fil Club Blue et du cuir utilisé pour les coutures décoratives sur la jante et la marque de 12 heures.

Les instruments ronds sont personnalisés de manière similaire à la Porsche 911 Sport Classic. Le compte-tours, par exemple, a deux bandes grises avec des lignes latérales en Club Blue et le logo « 911 Classic Club Coupe ». Le système d’infodivertissement Porsche Classic Communication Management Plus (Sirius XM-ready) avec Apple CarPlay et Google Android Auto est également de la partie. Sur demande spéciale, l’écran de démarrage sur l’écran de sept pouces a été modifié pour afficher la désignation du véhicule « Classic Club Coupe ».

Certains accessoires de la gamme de produits Porsche Classic ont été modifiés en termes de matériaux ou de méthodes artisanales utilisées, ce qui les rend uniques pour correspondre au statut particulier de « Project Grey ». Il s’agit notamment de la housse de voiture sur mesure, de la clé du véhicule dans la couleur de la voiture avec un étui en cuir et de la trousse à outils en cuir tressé au motif pied-de-poule Pepita. Un sac de randonnée est également inclus.

Comment une voiture d’occasion a retrouvé une seconde vie

Le véhicule de base est une 911 Carrera noire, construite en 1998. Négligée et en mauvais état, elle était garée chez un concessionnaire à Columbia, en Virginie, où le directeur exécutif de PCA, Vu Nguyen, l’a trouvée. Le début de sa seconde vie a commencé par un vol à travers l’Atlantique. La 996 a été transportée dans son pays d’origine et emmenée à l’atelier Porsche Classic près de l’usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen.

Comme pour une restauration complète, les experts ont entièrement démonté le véhicule. Inspirée de la GT3, la carrosserie a été reconstruite et renforcée en utilisant de nouvelles pièces d’origine ainsi que des composants nouvellement développés. Pour le châssis, ainsi que les freins et le groupe motopropulseur, c’est-à-dire le moteur et la transmission manuelle, les experts ont opté pour des composants de deuxième génération également disponibles aux États-Unis.

Le design a été réalisé simultanément à la restauration du véhicule. Les experts de Porsche Individualisation & Classic et de Style Porsche ont élaboré des propositions et en ont discuté régulièrement avec le PCA.

Naturellement, le travail d’adaptation le plus intensif a porté sur les particularités de la Porsche 911 Classic Club Coup : le toit à double bosselage et le becquet arrière fixe. Cela signifiait que la partie du corps entre la lunette arrière et la queue de canard devait être faite à la main. Le plus grand défi à l’intérieur, en revanche, était d’harmoniser les points forts du nouveau matériau avec la géométrie des surfaces à l’intérieur de la 996. C’est là que les nombreuses années d’expertise d’un sellier ont fait leurs preuves.

Remplaçant le précieux véhicule unique, un véhicule d’essai a fait l’objet de nombreux essais sur des sites d’essai tels que Weissach en Allemagne, Nardò en Italie et Idiada en Espagne. Celles-ci comprenaient des courses d’endurance à vitesse maximale. Cependant, le véhicule d’essai a été démonté, garantissant que le produit final est vraiment unique.

Les modifications techniques apportées à la 911 Classic Club Coupe ont été évaluées par une équipe d’experts de Porsche Individualisation & Classic, de Porsche Cars North America et du Porsche Development Center de Weissach. L’aérodynamisme a été réglé en soufflerie. L’ensemble du véhicule a été approuvé après un essai routier par le centre de développement Porsche à Weissach.

Photos : Porsche