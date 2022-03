Entretien avec le directeur financier d’Audi, Jürgen Rittersberger

Les entreprises sont de plus en plus mesurées par les critères ESG de durabilité environnementale, de responsabilité sociale et de bonne gestion. Le directeur financier, Jürgen Rittersberger, est responsable de la stratégie ESG chez AUDI AG. Dans cet entretien, il explique pourquoi Audi met en œuvre les critères ESG non seulement pour l’évaluation sur le marché des capitaux, mais aussi comme une question de conviction, comment l’entreprise crée la transparence et pourquoi le succès ?

M. Rittersberger, pourquoi la durabilité et l’ESG sont-ils si importants pour Audi ?

Rittersberger : Je suis convaincu que la durabilité est une opportunité pour Audi. Si nous la mettons en œuvre systématiquement, elle nous donnera des avantages concurrentiels, ouvrira de nouveaux potentiels commerciaux et augmentera la valeur de notre entreprise. Seul un modèle commercial durable nous permettra d’être à l’épreuve du futur. Par conséquent, l’ESG n’est pas simplement quelque chose « d’agréable à avoir ». Au contraire, elle nous aide à garantir notre « permis de prospérer », c’est-à-dire notre droit de nous développer et de croître en accord avec notre environnement. Sur le marché des capitaux, les analystes évaluent de plus en plus notre viabilité future en fonction de notre comportement en matière de protection de l’environnement, de responsabilité sociale et de gestion transparente de l’entreprise. Cependant, non seulement le marché des capitaux, mais aussi nos partenaires et nos clients attendent de nous une position claire. La durabilité et la certitude d’acheter un produit équitable – cela devient de plus en plus important dans les décisions d’achat. C’est pourquoi nous ancrons les critères ESG dans toutes les décisions de l’entreprise et des produits et nous mettons en place un système de gestion ESG global et robuste.

Comment Audi crée-t-elle la transparence nécessaire pour les clients, les partenaires et les investisseurs ?

Rittersberger : Nous rendons notre performance ESG transparente et comparable pour le marché des capitaux et les autres parties prenantes. À cette fin, avec l’Audi Report, nous publions un rapport combiné et nous rendons nos actions transparentes dans le cadre de la nouvelle taxonomie européenne, qui poursuit des objectifs similaires. Nous le faisons volontairement. Nous avons pris la décision délibérée de divulguer nos revenus et nos dépenses d’exploitation et d’investissement, qui sont tous conformes à la taxonomie de l’UE et de rendre possible la comparaison avec d’autres acteurs du secteur. En outre, nous nous soumettrons à l’avenir à la notation ESG d’une agence indépendante, ce qui signifiera transparence à tous les égards.

Où se situe actuellement Audi par rapport aux questions de durabilité ?

Rittersberger : L’année commerciale qui vient de se terminer montre : Nous sommes sur une très bonne voie avec la transformation de notre modèle d’entreprise dans son ensemble. Nous avons de plus en plus de succès avec notre stratégie d’électrification : En 2021, les livraisons de modèles entièrement électriques ont augmenté de 57,5 %. Et 10,7 % des véhicules que nous avons produits étaient des voitures électriques ou hybrides. Un autre signe fort a été le dépassement de la valeur de la flotte de CO2 pour les nouvelles immatriculations en Europe. Nous avons fait 7 grammes par kilomètre de différence avec la norme.

Comment les choses vont-elles se passer à partir de maintenant ?

Rittersberger : Notre engagement envers la mobilité électrique est sans équivoque et nous avons une feuille de route claire. Dans le dernier cycle de planification, nous avons budgété environ 18 milliards d’euros pour les investissements d’électrification et d’hybridation d’ici 2026. À partir de 2026, Audi ne lancera sur le marché mondial que des modèles à propulsion électrique. Et à partir de 2025, toute la production des sites Audi sera neutre en carbone. C’est déjà le cas à Bruxelles, Győr et Böllinger Höfe. Nous nous sommes fixé pour objectif de réduire progressivement les émissions de carbone spécifiques aux véhicules de 40% d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2018 et tout au long du cycle de vie du produit. Et, ce qui est également important pour moi : Nous avons introduit des mesures importantes pour garantir que l’empreinte carbone soit également améliorée dans la chaîne d’approvisionnement et que les droits de l’homme soient respectés.

Ce dernier point s’applique en particulier à la dimension sociale des critères ESG.

Rittersberger : Correct, et maintenant nous intensifions également nos efforts dans ce domaine. Nous assumons déjà notre responsabilité sociale à bien des égards. Par exemple, les conditions de travail chez Audi sont très bonnes. Nous sommes clairement engagés à la garantie d’emploi 2029, et nous faisons des investissements dans la qualification et l’apprentissage, en particulier dans le cadre de notre transformation en direction de l’e-mobilité, que nous abordons avec nos employés. D’ici 2025, nous investirons un demi-milliard d’euros dans la qualification de nos collaborateurs, avec un budget de transformation supplémentaire de 100 millions d’euros. Et nous sommes sur une très bonne voie en ce qui concerne la diversité. Nous considérons la diversité comme une condition préalable importante pour la compétitivité et le succès durable de notre entreprise.

Qu’avez-vous fait en termes de questions de gouvernance ?

Rittersberger : La gouvernance décrit une gestion d’entreprise transparente et fondée sur l’intégrité, le respect des lois et des règles, la conformité. C’est la base fondamentale du succès économique à long terme. Audi a tiré d’énormes conséquences de la crise du diesel et a créé des conditions cadres pour une nouvelle culture d’entreprise. Nous sommes très heureux d’être membre du Pacte mondial des Nations unies avec effet immédiat (17 mars 2022). Je suis convaincu : le succès économique et l’entreprenariat durable et intègre sont inextricablement liés. En tant qu’entreprise, nous sommes responsables de notre environnement et de la société. Et nous l’incarnons dans tous nos produits et processus. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons faire en sorte que notre monde soit également vivable à l’avenir.

Photos : Audi