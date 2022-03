Retromobile 2022 – Lamborghini Countach LP 500 et Miura SV exposées par Polo Storico

Après 1 année d’absence, le salon Retromobile dédié aux véhicules anciens est de retour avec la présence remarquée de Lamborghini Polo Storico exposant à Paris de modèles emblématiques à moteur V12 : le prototype Countach LP 500 reconstruit pour un client et une carrosserie de Miura SV en restauration.

Alors que l’édition 2022 est tristement vide avec une grande absence des constructeurs automobiles habitués comme Porsche ou BMW, Lamborghini via son département Polo Storico est l’une des rares marques ayant répondu présent aux côtés de Renault.

La marque italienne de supercars donne officiellement le coup d’envoi d’une année d’hommages à l’histoire de son légendaire moteur 12 cylindres, avant que le processus d’hybridation ne débute en 2023 avec le lancement du premier modèle hybride de série. Lamborghini Polo Storico a exposé sur son stand seront une reconstruction de la première Countach (le prototype Countach LP 500 de 1971) et la carrosserie d’une Miura P400 SV en cours de restauration à Sant’Agata Bolognese.

Lors de la soirée d’avant-première du salon Retromobile 2022, le PDG d’Automobili Lamborghini Stephan Winkelmann était présent et a déclaré : « Le moteur V12 est au cœur des icônes de l’histoire de la marque, de la Miura et la Countach à l’Aventador Ultimae, qui cette année lève le rideau sur l’histoire inoubliable de notre moteur à combustion interne. Les passionnés de culture automobile pourront nous rejoindre à Rétromobile, où nous rendons hommage à notre héritage cher et à la vaste expertise en ingénierie de nos techniciens d’hier et d’aujourd’hui. Dès l’année prochaine, Lamborghini entrera dans un avenir électrifié : l’héritière de l’Aventador sera présentée avec la technologie hybride dans la première phase de notre plan Direzione Cor Tauri, qui trace la voie jusqu’en 2030. Il fixe des objectifs dans le but de réduire notre impact environnemental en adoptant une approche holistique et socialement responsable. »

Lamborghini Countach LP 500

Après sa première mondiale en 2021 et son exposition au sein du MUDETEC durant quelques semaine, la Lamborghini Countach LP 500 est exposée pour la première fois en France dans sa teinte originale jaune « Giallo Fly Speciale ». Cette reconstruction est fidèle au modèle original qui a été présentée en mars 1971 au salon automobile de Genève et ensuite détruite lors d’un crash test effectué à des fins d’homologation en mars 1974. Les travaux de reconstruction ont été effectués par Lamborghini Polo Storico pour un collectionneur, prenant environ 25 000 heures.

Une contribution cruciale a été apportée par le Centro Stile de Lamborghini, qui a supervisé le contour de la carrosserie et s’est assuré que tout correspondait au style d’origine. Les composants mécaniques sont tous soit des composants restaurés d’époque, soit des reconstructions de pièces qui ne sont plus disponibles ou qui ont été fabriquées spécifiquement pour la voiture. La carrosserie et le châssis ont été entièrement reconstruits par des experts carrossiers qui les ont façonnés et battus à la main. Pirelli s’est chargé de refaire les pneus.

Lamborghini Miura P400 SV

Un second modèle emblématique était également exposée sur le stand de la marque italienne : la carrosserie mise à nue d’une Miura P400 SV appartenant à un collectionneur l’ayant confié pour une restauration minutieuse à des fins de conservation.

Une fois terminée, la carrosserie sera repeinte dans sa teinte orangée d’origine « Arancio Miura ». Ensuite, son intérieur et les éléments mécaniques – également en cours de restauration – seront remis en place avant la livraison à son propriétaire.

Photos : 4Legend.com / Lamborghini