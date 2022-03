Volkswagen et Ford étendent leur collaboration sur la plateforme électrique MEB

Ford Motor Company et le Groupe Volkswagen étendent leur partenariat en matière d’e-mobilité. Ford prévoit de produire un autre modèle électrique pour le marché européen basé sur la plate-forme MEB. Le constructeur automobile doublera également son volume MEB prévu à 1,2 million d’unités sur une période de six ans. L’accord a été signé dans le cadre de l’alliance stratégique entre Volkswagen et Ford, qui comprend la mobilité électrique, les véhicules utilitaires et la conduite autonome. Conçu comme une plate-forme de véhicule ouverte, la plateforme MEB (Modular Electric Toolkit) permet aux constructeurs automobiles d’électrifier leur gamme rapidement et à moindre coût.

Thomas Schmall, membre du conseil d’administration du Groupe Volkswagen en charge de la technologie et PDG de Volkswagen Group Components, a déclaré : « La rentabilité et la rapidité sont désormais cruciales pour enfin réaliser la percée de l’e-mobilité en Europe. Nous abordons les deux avec Ford. L’accord d’aujourd’hui accélérera encore l’électrification des deux sociétés. C’est aussi la preuve des atouts du MEB, qui offre un ensemble unique de haute technologie, de coûts compétitifs et de rapidité dans la mise en œuvre des projets. La plateforme électrique est donc la solution idéale pour les entreprises qui cherchent à accélérer leur électrification. »

Le premier modèle Ford à utiliser le MEB sera un crossover tout électrique. Il devrait sortir de la chaîne de montage du centre d’électrification Ford de Cologne à partir de 2023 et donner un nouvel élan à la stratégie de mobilité électrique du constructeur automobile américain. Ford avait initialement prévu un seul modèle basé sur le MEB avec un volume total d’environ 600 000 unités. La société n’a pas encore publié de détails sur le deuxième modèle prévu.

Stuart Rowley, président de Ford Europe, a déclaré : « Notre alliance stratégique avec Volkswagen est un élément important de l’engagement de Ford à offrir une gamme de véhicules entièrement électriques qui sont uniquement Ford et conçus pour répondre aux besoins de mobilité d’une Europe moderne qui est à la tête du marché de lutte contre le changement climatique. »

Pour Volkswagen, l’élargissement de la collaboration avec Ford lui permettra de devenir un fournisseur de plate-forme pour les véhicules électriques en tant que pilier supplémentaire en plus de l’activité principale. La plate-forme MEB, utilisable par différentes marques et fabricants, fournit déjà la base technologique de dix modèles électriques de cinq marques. Utilisée pour construire environ 300 000 unités en 2021, elle est l’une des premières plateformes électriques au monde.

Le MEB offre un haut niveau de compétitivité tout en offrant une grande liberté de conception et de développement de modèles. Il couvre un large éventail de segments et de types de véhicules, des véhicules compacts aux SUV et aux camionnettes. Le modèle le plus récent basé sur le MEB est le Volkswagen ID. Buzz, qui a célébré sa première mondiale la semaine dernière. Le MEB offre également une base de coûts beaucoup plus compétitive par rapport aux autres véhicules électriques en raison de l’utilisation d’économies d’échelle dans le monde entier. Il est principalement fabriqué sur les sites allemands de Volkswagen Group Components à Braunschweig, Kassel et Salzgitter.

Pour aider à réaliser la percée de l’e-mobilité dans le monde, Volkswagen partage le MEB et d’autres plates-formes du Groupe Volkswagen avec des partenaires. La nouvelle business unit « Platform Business » est en charge de ces partenariats. La future plateforme SSP de Volkswagen sera également partagée avec des partenaires ; l’utilisation par différentes marques et fabricants est déjà prise en compte dans le développement dès le départ.

