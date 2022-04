Bentley continue de faire des progrès significatifs dans la réduction de l’impact environnemental

Les chiffres de la « Dream Factory » de Bentley Motors à Crewe révèlent que la marque britannique est en passe de devenir la marque de voitures de luxe la plus durable au monde. Les dernières données disponibles enregistrées au siège de l’entreprise montrent une réduction globale impressionnante de l’impact environnemental par véhicule lorsque l’on compare les données de 2021 aux chiffres de 2020, même si Bentley a augmenté le volume de production de 38,3% au cours de la même période. Cela contribue à une réduction globale de 76,7% par véhicule depuis 2010.

Une série d’améliorations continues à l’usine depuis 2010 a servi de toile de fond à la publication de ces nouveaux chiffres, alors que Bentley se concentre sur les principes clés de réduction et de réutilisation.

La quantité d’eau utilisée à l’usine a été réduite de 26,6% en 2021, principalement grâce à d’importants investissements dans des mesures de captage d’eau et l’installation de systèmes de recyclage de l’eau. Une partie de cette diminution était également due à une réduction de la consommation d’eau « domestique » sur site, causée par une plus grande proportion de collègues travaillant à domicile pendant la pandémie. Cependant, une deuxième cuve de captage d’eau – capable de fournir 1 800 litres d’eau de pluie supplémentaires par jour – vient d’être installée sur le toit du nouveau Centre d’Excellence de Finition de Véhicule. Le nouveau réservoir sera également relié au système d’eau par osmose inverse de l’atelier de peinture et desservira directement les toilettes de la nouvelle zone de finition de fabrication.

Les nouvelles données montrent également une baisse de 70,2% des émissions de CO2 sur le site de Pyms Lane, où tous les modèles Bentley sont construits. La baisse est en grande partie due à l’utilisation par Bentley de gaz verts et de biocarburants dans les véhicules logistiques sur site. Les chiffres améliorent encore les réductions de CO2 passées à l’usine, grâce à l’utilisation de l’énergie générée par le vaste système solaire photovoltaïque sur site de l’entreprise. En janvier 2022, Bentley a confirmé que le système, qui se compose actuellement d’environ 31 500 panneaux, sera encore étendu.

La consommation d’énergie par véhicule a diminué de 17,2%, grâce à une attention constante portée à l’efficience, à l’utilisation de gaz vert et à l’impact d’un système de chaudière plus efficace.

Les composés organiques volatils (COV) – des matériaux souvent présents dans des articles tels que les adhésifs – ont également été réduits de 17,5%. Bentley prévoit d’investir dans de nouvelles technologies sur site pour réduire encore ce chiffre au cours des 12 prochains mois.

Peter Bosch, membre du conseil d’administration de Bentley Motors en charge de la fabrication a déclaré : « L’objectif de notre stratégie Beyond100 est de faire en sorte que Bentley soit un leader mondial dans la fourniture d’une mobilité de luxe durable. Ces derniers chiffres encourageants montrent que la concentration continue de notre stratégie de fabrication sur la réduction des déchets, de la consommation d’eau et d’énergie porte ses fruits en offrant des changements percutants d’une année sur l’autre. Notre site est déjà neutre en carbone et la philosophie derrière notre concept Dream Factory est d’aller à zéro en termes d’impact environnemental. Nous prévoyons plus de panneaux solaires et des investissements dans l’atténuation des COV auront lieu en 2022, pour faire de Crewe le site le plus durable possible. À plus long terme, l’investissement de 2,5 milliards de livres sterling que nous avons annoncé en janvier 2022 nous aidera à transformer davantage nos installations, en combinant notre fusion unique de savoir-faire, d’interaction client et d’expérience des collègues pour construire la plate-forme de notre première Bentley BEV. »

Photos : Bentley