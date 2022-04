Porsche Mobil 1 Supercup 2022 – Pole Position de Dylan Pereira à Imola

Dylan Pereira a décroché la pole position pour la première manche de la saison 2022 de la Porsche Mobil 1 Supercup. Au volant de la Porsche 911 GT3 Cup, le Luxembourgeois de l’équipe BWT Lechner Racing a réalisé le tour de qualification le plus rapide sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari à Imola, dans le nord de l’Italie. Pereira partage la première ligne de la grille avec le champion en titre Larry ten Voorde (Team GP Elite), qui était à 0,249 seconde du poleman. Le coéquipier de BWT Lechner Racing de Pereira et la recrue la plus rapide Bastian Buus ainsi que le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (SSR Huber Racing) s’attaqueront à la course d’ouverture de la saison du dimanche à partir des positions trois et quatre. La course démarre à 12h05 juste avant le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne.

« Pour être sûr, je n’ai pas trop poussé sur mon premier train de pneus et n’ai signé que le troisième meilleur temps. J’ai pris plus de risques lors de ma deuxième tentative, j’ai fait monter mes pneus à la température idéale et j’ai parfaitement pris chaque trottoir. », a expliqué Dylan Pereira. Larry ten Voorde était également satisfait de sa deuxième place sur la grille. « Mon deuxième tour lancé n’a pas été aussi rapide que je l’espérais mais je pars de la première ligne de la grille, et à partir de là, tout est possible en course. », a déclaré le Néerlandais avec confiance.

Le peloton de 33 voitures Porsche 911 GT3 Cup s’est lancé à la chasse aux meilleurs temps par temps ensoleillé. En tant que pilote invité dans la voiture VIP n°911, le quintuple champion du monde moto Jorge Lorenzo dispute sa deuxième course automobile.

« En tant que nouveau venu en Supercup, n’avoir que 30 minutes de piste, qui a également été interrompue à un moment donné, est très court. Je n’ai pas fait un parcours sans faute. », a rapporté l’Espagnol, qui roule avec une licence de course italienne et dont la 911 GT3 Cup arbore ainsi le drapeau tricolore du pays.

En 1993, la Porsche Supercup fêtait ses débuts mondiaux sur le circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Depuis lors, très peu de choses ont changé sur le circuit légendaire des collines d’Émilie-Romagne. La bande d’asphalte de 4,909 kilomètres comporte 17 virages avec des passages en montagnes russes quelque peu inhabituels pour les circuits de Formule 1 modernes. Après les restrictions de spectateurs liées à la pandémie, la Porsche Mobil 1 Supercup s’affronte désormais devant des tribunes bondées pour la première fois en deux ans. « C’est fantastique de voir autant de spectateurs. Les tribunes en pelouse sur les collines ajoutent à la bonne ambiance de ce circuit imprégné de tradition. L’Autodromo est assez « vieille école » à d’autres égards également : si vous sortez de la piste, vous vous retrouvez dans un lit de gravier plutôt que sur une zone d’asphalte. La piste est relativement rapide et les sauts de trottoirs extrêmes offrent aux fans un excellent spectacle. », a déclaré le poleman Dylan Pereira.

L’ancien champion de Supercup Jörg Bergmeister est le « Driver Steward »

En 2001, l’Allemand Jörg Bergmeister a remporté la championnat Porsche Supercup. En route vers le titre, l’ambassadeur actuel de la marque Porsche a remporté sept courses, dont l’ouverture de la saison à Imola. Ce week-end, Jörg Bergmeister retourne en Émilie-Romagne – dans un rôle ponctuel de « Driver Steward » pour la Porsche Mobil 1 Supercup. À ce poste, il sert d’intermédiaire entre les pilotes et le directeur de course en cas de différend controversé sur le circuit.

« J’ai de bons souvenirs d’Imola : ce circuit est très exigeant mais très amusant. Lors des qualifications de 2001, j’ai réussi à faire un parcours parfait et j’ai été nettement plus rapide que tout le monde. Gagner la course était un début de saison parfait. », se souvient l’Allemand qui, au cours de sa carrière, a remporté des victoires dans des versions de course de la Porsche 911 lors des courses des 24 heures du Mans (France), Spa-Francorchamps (Belgique) et Daytona (États-Unis). Bergmeister connaît la dernière Porsche 911 GT3 Cup grâce à son travail de pilote de développement. « La 911 Cup actuelle est bien plus une voiture de course que la Porsche 911 GT3 Cup de 2001. », s’enthousiasme-t-il. Des technologies totalement familières aujourd’hui, comme les palettes de changement de vitesse sur le volant, étaient inconnues dans la Supercup il y a 21 ans : « À l’époque, nous avions un levier de vitesses en forme de H comme dans la 911 de série. »

Résultat Qualifications, Course 1, Porsche Mobil 1 Supercup, Imola (I)

1, Dylan Pereira (Luxembourg/BWT Lechner Racing), 1.42.741 minutes

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), + 0,249 secondes

3. Bastian Buus (Danemark/BWT Lechner Racing), + 0,305 seconde

4. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), + 0,456 seconde

5. Marvin Klein (France/CLRT), + 0,460 seconde

6. Dorian Boccolacci (France/Martinet par Alméras), + 0,461 seconde

Photos : Porsche