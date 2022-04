Partenariat entre Volkswagen Véhicules Utilitaires et Nomads Surfing autour de valeurs communes

Volkswagen Véhicules Utilitaires et Nomads Surfing, marque de surf engagée se positionnant comme l’un des acteurs du surf éco-responsable, s’allient par le biais d’un partenariat afin de promouvoir une pratique du surf plus responsable, au travers d’une mobilité douce pour accéder aux spots.

Contrairement à d’autres sports, les surfeurs n’ont pas tous la possibilité de se rendre aisément sur leurs lieux de pratique, que ce soit en bus, à vélo ou encore à pied. Depuis Bordeaux, ville d’où sont originaires les trois fondateurs de Nomads Surfing, il faut parcourir pas moins de 60 km pour se mettre à l’eau, à Lacanau. « En été, cela nous arrive d’aller surfer 3 à 4 fois semaine, ce qui représente en moyenne 2 000 km par mois. En hiver, le bus ne passe que 2 fois par jour et, hormis une piste cyclable, l’utilisation de la voiture est inéluctable. », reconnait Basile, co-fondateur de Nomads Surfing.

Animés par les mêmes valeurs de durabilité, Volkswagen Véhicules Utilitaires et Nomads Surfing ont naturellement décidé de s’allier autour d’une mission commune, portée depuis sa création par Nomads Surfing : encourager les surfeurs à réduire leur impact sur l’environnement en réduisant leurs émissions carbone pour se rendre sur leurs spots de surf et rendre au global l’industrie du surf plus vertueuse. Dans cette optique, les deux marques viennent de sceller un partenariat dans lequel Volkswagen Véhicules Utilitaires met à disposition de Nomads Surfing un véhicule hybride rechargeable puis, dans un second temps, un véhicule électrique.

« L’univers des loisirs, et notamment du surf, est au cœur de l’ADN de Volkswagen Véhicules Utilitaires depuis toujours. Depuis des décennies, grâce à leur polyvalence, le Combi puis le Multivan sont devenus les parfaits alliés des surfeurs du monde entier. Aujourd’hui, notre marque a à cœur de proposer des solutions de mobilité plus durables. Cela passe ce jour par la mise à disposition d’un Multivan hybride rechargeable et, d’ici la fin d’année, l’ID. Buzz sera le partenaire idéal pour accompagner Nomads Surfing dans ses projets. », a déclaré Charles Hervet, Directeur Marketing de Volkswagen Véhicules Utilitaires France.

Le VW ID. Buzz, premier véhicule 100% électrique de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires, est le nouveau visage d’une mobilité intelligente, durable et orientée vers l’avenir. Il réinterprète le mythique Combi en transférant son ADN dans notre ère. L’ID. Buzz incarne également la première gamme de minibus à être produite et livrée en Europe avec un bilan carbone neutre, tout en offrant un habitacle conçu avec une part importante de matériaux recyclés, sans cuir d’origine animal.

Selon Nicolas, co-fondateur de Nomads : « Quand nous sommes entrés en contact avec Volkswagen Véhicules Utilitaires, nous souhaitions nous associer avec une marque de renom dont l’image dans le surf n’était plus à faire, et qui propose des véhicules nous permettant de réduire drastiquement nos émissions. Le Multivan eHybrid nous permettra à la fois de déplacer du matériel, de démarcher de nouveaux magasins, mais également de transporter nos ambassadeurs sur nos divers événements. »

Photos : Volkswagen