Miniature GT Spirit – Lamborghini Miura Roadster au 1:18 – GT324

Certains l’ont rêvé, GT Spirit l’a fait : miniaturiser l’unique Lamborghini Miura Roadster de 1968 à l’échelle 1:18 avec sa superbe teinte bleu ciel. Ce modèle original se démarque par son exclusivité à cet échelle et par sa qualité de fabrication.





Lamborghini a fait sensation au salon de Bruxelles en janvier 1968 en dévoilant un concept à toit ouvert de sa supercar : la Lamborghini Miura Roadster. L’objectif de Ferruccio Lamborghini était de proposer des modèles innovants se démarquant de la production automobile de l’époque. La déclinaison sans toit devait être un modèle à part afin d’attirer une clientèle avide des balades cheveux au vent.

La carrosserie aérodynamique de la Lamborghini Miura Roadster a été conçue par Nuccio Bertone avec le jeune designer Marcello Gandini qui avaient pour objectif d’avoir une forte aérodynamique tout en préservant l’esthétique. Notez la présence du logo Bertone sur les montants B, fidèlement reproduit en photo-découpe et en couleur par GT Spirit.

La Miura Roadster diffère du design du Coupé dans différents points, notamment au niveau du haut des portes et des montants B intégrant des entrées d’air pour le refroidissement du moteur V12 positionné pour la première fois en position transversale arrière et sans capot moteur.

La barre inférieure de rigidité, la carrosserie arrière redessinée, et l’absence totale de toit et de fenêtres latérales rendent la Miura Roadster parfaite pour savourer avec bonheur la conduite à haute vitesse par beau temps. Sa vitesse maximale est de 280 km/h, une belle performance pour cette époque.

Ce showcar roulant (non équipé de rétroviseur extérieur) portant le numéro de châssis 3498 est motorisé par un V12 de 4.0 l développant 350 ch. Bien que caréné, son haut avec les carburateurs ont bien été reproduits en miniature avec les différents éléments associés.

Bien qu’ayant attiré l’attention de la presse et du public de l’époque, ce véhicule n’est resté qu’au stade de projet unique. Il a ensuite eu différents propriétaires et peintures avant d’être remis dans sa configuration d’origine suite à une grosse restauration.

Le sublime intérieur en cuir blanc contrastant et se mariant parfaitement avec la peinture métallisée lumineuse bleu clair est fidèle à la voiture originale. La moquette rouge reproduite (douce au toucher) apporte une touche d’exubérance typique de cette époque.

Le tableau de bord comporte de nombreux détails comme les différents cadrans, le volant incluant le taureau de Lamborghini reproduit sur une plaque métallique en son centre, la grille autour du levier de boîte de vitesses, les contreportes, le rétroviseur central, la paroi de séparation avec le moteur, …

Cet habitacle est une vraie réussite, autant en miniature que sur le modèle original, poussant à vouloir le découvrir plus en détail. La vue du haut permet de découvrir certaines lignes intéressantes de la voiture, entre les arrondis de la partie avant avec les grandes entrées d’air du capot avant et les lignes plus cassées de l’arrière, notamment au niveau du coffre.

Un détail assez visible ne correspond pas tout à fait à la voiture à l’échelle 1:1 : les jantes arrière sont trop petites bien qu’ayant un design proche avec des pneus avec un flanc trop important. Ce défaut peut être corrigé en empruntant les jantes de la miniature de la Lamborghini Miura S rouge et or reproduite il y a quelques années par GT Spirit.

En retournant la miniature, on découvre les fameux bas de caisse arrondis avec leur entrée d’air. Ce modèle réduit réalisé en résine à l’échelle 1:18 par GT Spirit est au final une très belle réalisation offrant à une collection de miniature un objet atypique se démarquant fortement, d’autant qu’il n’a été reproduit en miniature uniquement au 1:43.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. Sur ce modèle, un élément extérieur attire le regard : les cils des phares empruntés à la Miura S. Ils entourent chaque phare en haut et en bas, invitant à contempler par la suite le dessin du phare superbement bien reproduit avec son contour chromé.

Disponibilité et prix

Commercialisée à l’automne 2021 chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT324, la miniature GT Spirit au 1:18 de la Lamborghini Miura Roadster est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,90 euros.

Photos – Vidéo : 4Legend.com