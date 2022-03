Rappel de Porsche Taycan pour un problème de fixation de sièges enfants

Porsche rappelle plusieurs milliers de Taycan car les sièges pour enfants pourraient ne pas être correctement fixés à l’arrière suite à un défaut de câblage de la boucle de ceinture de sécurité du siège central.

La première voiture 100% électrique de Porsche connaît une nouvelle campagne de rappel, notamment aux États-Unis et au Canada où plus de 6 000 modèles produits entre 2020 et 2021 sont impactés. Selon le rappel émis par la NHTSA, le problème concerne le faisceau de câblage de la boucle de ceinture de sécurité arrière de la place centrale sur les voitures équipés de l’option siège arrière central.

Sur certains véhicules, le faisceau de câbles de la boucle de la ceinture de sécurité arrière centrale pourrait interférer avec le système d’ancrage universel inférieur pour fixer un siège d’enfant. Par conséquent, un siège enfant ne pourrait pas bien être fixé sur le siège arrière droit à l’aide du dispositif isofix.

La NHTSA indique que Porsche a pris connaissance du problème en juillet 2021 et a mis en œuvre des changements à l’usine pour éviter que le problème ne se reproduise.

Bien qu’aucune blessure ou plainte de client n’ait été constatée, la possibilité qu’un jeune enfant soit blessé n’est pas quelque chose que Porsche souhaite envisager.

Dans le cadre de ce rappel, les propriétaires de Porsche Taycan seront contactés par les concessionnaires Porsche afin qu’ils puissent se rendre en Centres Porsche afin de déplacer et fixer le faisceau de câbles de la boucle de ceinture de sécurité arrière centrale et, si nécessaire, se faire remplacer la boucle endommagée sans frais pour le propriétaire.

Des modèles destinés à l’Europe pourrait aussi être concernés par ce rappel. Porsche estime que seuls 2% des véhicules inclus dans le rappel sont concernés.

Photos : Porsche