Bilan 2021 : Volkswagen renforce son efficacité et accélère sa transformation

Volkswagen a fait des progrès appréciables dans sa transformation en entreprise technologique au cours de la première année de sa stratégie ACCELERATE. Des étapes importantes ont été franchies en 2021 dans tous les secteurs clés : électro-mobilité, digitalisation et nouveaux business models. Dans le même temps, l’entreprise s’est efforcée d’améliorer son efficacité dans un environnement concurrentiel difficile, enregistrant une hausse appréciable du chiffre d’affaires, de la marge et du bénéfice d’exploitation malgré une baisse significative des ventes unitaires.

« 2021 a été une année extraordinaire. Dans un contexte extrêmement exigeant, non seulement nous avons maintenu le cap sur le plan opérationnel, mais nous avons largement amélioré notre efficacité. Aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus rentables, plus résistants aux crises et plus efficaces que nous ne l’étions il y a un an. Dans le même temps, nous avons une fois encore accéléré le rythme de notre transformation en entreprise technologique avec la stratégie ACCELERATE. En 2022, nous continuerons sur la voie de la transformation tout en améliorant notre résilience. Il n’est toutefois pas possible, à l’heure actuelle, de prévoir l’évolution de la guerre en Ukraine et son impact sur les chaînes d’approvisionnement et sur l’économie mondiale. Mais nous avons réussi, en 2021, à nous doter de bases solides qui nous permettront de maîtriser cette crise. », a déclaré Ralf Brandstätter, Président du Directoire de Volkswagen Véhicules Particuliers.

Structure de coûts optimisée, stricte maîtrise des dépenses, bon mix produits

Dans un environnement concurrentiel difficile, 4,9 millions de véhicules ont été livrés en 2021, soit 8% de moins que l’année précédente (2020 : 5,3 millions). Le chiffre d’affaires a néanmoins augmenté de 7% pour atteindre 76,1 milliards d’euros (2020 : 71,1 milliards d’euros). Même évolution pour le bénéfice d’exploitation avant éléments exceptionnels qui a progressé de 2 milliards d’euros pour s’établir à 2,5 milliards d’euros (2020 : 0,5 milliard d’euros). La marge d’exploitation avant éléments exceptionnels de 2021 atteint 3,3% (2020 : 0,6%), dans la plage ciblée (entre 3% et 4%).

La stricte politique de maîtrise des dépenses a permis de dépasser l’objectif prévu au niveau des frais généraux, avec notamment une baisse de plus de 1 milliard d’euros des frais fixes par rapport au résultat de 2019 (avant la crise). Dans le même temps, Volkswagen a continué à investir dans les grands thèmes d’avenir. Près d’un euro sur deux investi ou dépensé dans la recherche et le développement a été consacré à l’électro-mobilité. D’ici 2026, l’entreprise investira 18 milliards d’euros dans l’électro-mobilité, l’hybridation et la digitalisation.

Retour à une rentabilité durable en Amérique du Nord et du Sud

« Nous avons systématiquement œuvré à la transformation de Volkswagen avec des investissements ciblés dans de futurs projets, des structures de frais généraux optimisées et une nette amélioration de la qualité des revenus grâce à des produits attractifs et à un bon mix produits. Parallèlement au redressement des régions, nous avons renforcé la résilience de Volkswagen en 2021. », a commenté Alexander Seitz, Directeur Financier de Volkswagen.

L’année dernière, le chiffre d’affaires et le résultat des régions Amérique du Nord et Amérique du Sud ont largement dépassé leurs niveaux de l’année précédente et les deux régions ont retrouvé la voie de la rentabilité pour la première fois depuis plusieurs années. « En Amérique du Nord et du Sud, nous avons aligné le portefeuille de produits sur les exigences du marché local, diminué nos frais fixes et ajusté la production locale. Ces régions ont maintenant atteint une rentabilité durable et disposent de plans d’avenir solides qui leur permettront de continuer à améliorer leur compétitivité au cours des prochaines années. », a ajouté Ralf Brandstätter.

Étapes importantes franchies pour l’électro-mobilité et la digitalisation

Avec la stratégie ACCELERATE lancée l’année dernière, Volkswagen ne se contente pas de renforcer sa compétitivité. L’entreprise s’efforce également d’accélérer le déploiement de l’électro-mobilité et de la digitalisation.

En 2021, l’entreprise a livré plus de véhicules électrifiés que jamais dans le monde avec plus de 369 000 unités (+73%), dont près de 106 000 hybrides rechargeables (+33%) et 263 000 véhicules 100% électriques (+97%). Volkswagen a ainsi doublé ses livraisons de véhicules 100% électriques par rapport à l’année précédente. Trois nouveaux modèles électriques ont été lancés en 2021 : l’ID.4 et l’ID.5 – proposant tous deux un modèle haut de gamme GTX – et l’ID.6 en Chine. L’année 2022 a déjà vu le lancement du VW ID. Buzz il y a quelques semaines. Les précommandes débuteront en mai et la livraison des premiers véhicules est prévue pour l’automne.

En réponse à la croissance rapide de la demande, les capacités de production sont systématiquement augmentées. Après la conversion de l’usine de Zwickau en installation de production dédiée aux véhicules électriques, trois autres usines (Emden, Hanovre et Chattanooga (USA)) commenceront à produire des véhicules électriques en 2022.

L’entreprise a également franchi des étapes importantes au niveau de la digitalisation : en 2021, Volkswagen est devenu le premier constructeur automobile à volume à proposer des mises à jour « over-the-air ». Plus de 100 000 mises à jour logicielles ont déjà été installées dans les véhicules de clients en Europe. Les mises à jour « over-the-air » seront lancées aux États-Unis et en Chine d’ici la fin de l’année. L’entreprise pose ainsi les bases internationales de nouveaux business models tels que les fonctions à la demande (des services supplémentaires que les clients peuvent réserver).

Volkswagen améliore l’expérience client avec le nouveau logiciel ID. 3.1 destiné à tous les véhicules de la famille ID. La nouvelle version du logiciel fera ses débuts dans l’ID.5 et dans l’ID. Buzz avant d’être progressivement mise à la disposition de tous les clients ID. Elle permet de raccourcir les temps de charge, d’améliorer le confort et d’optimiser l’utilisation.

Wolfsburg devient un pionnier du développement… et accélère encore le rythme

Avec la stratégie ACCELERATE, Volkswagen progresse également dans la transformation de l’usine principale de Wolfsburg. Celle-ci commencera à construire le premier modèle 100% électrique, l’ID.3, en 2023. La production d’un deuxième modèle électrique, Trinity, débutera en 2026. Ce modèle possède un temps de charge beaucoup plus court et une autonomie de plus de 700 km. Équipé des tout derniers logiciels du Groupe VW, il est techniquement prêt pour la conduite automatique de niveau 4. Le projet est basé sur la nouvelle plateforme SSP du Groupe qui sera développée par Volkswagen à Wolfsburg.

Le constructeur prévoit d’investir quelque 2 milliards d’euros dans une installation de production dédiée qui sera construite à proximité de l’usine principale. Un montant supplémentaire de 800 millions d’euros sera consacré à la création d’un nouveau centre de développement sur le site. Baptisé Campus Sandkamp, ce dernier sera chargé du développement de la nouvelle plateforme électrique SSP et de Trinity, l’idée étant d’accélérer fortement le développement et la production et de définir de nouvelles valeurs de référence. À terme, l’objectif est de réduire le temps de développement de 25%, c’est-à-dire d’achever les projets de véhicules en 40 mois au lieu de 54 auparavant.

Perspectives pour 2022 : hausse du chiffre d’affaires, du résultat et des livraisons de véhicules électriques

Volkswagen prévoit d’augmenter significativement les livraisons de véhicules 100% électriques cette année. L’amélioration de la situation des semi-conducteurs, qui est prévue pour le deuxième semestre de 2022 au plus tard, devrait aider l’entreprise à atteindre cet objectif. Volkswagen table en outre sur une hausse du bénéfice d’exploitation, du chiffre d’affaires et de la marge d’exploitation. « Nous confirmons notre objectif de 6% de marge d’exploitation en 2023. Nous franchirons de nouvelles étapes en 2022 pour nous y préparer. », a déclaré Alexander Seitz, Directeur Financier de Volkswagen.

Ces prévisions dépendent toutefois de l’évolution de la guerre en Ukraine et notamment de son impact sur les chaînes d’approvisionnement du Groupe Volkswagen et sur l’économie mondiale en général. Il existe un risque que les récents développements de la guerre en Ukraine aient un impact négatif sur l’activité de Volkswagen Véhicules Particuliers.

Photos : Volkswagen