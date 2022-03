Entretien avec le PDG Audi Markus Duesmann sur la transformation de la marque

La tragédie qui se déroule actuellement en Ukraine souligne que nous ne pouvons pas considérer la paix et la liberté comme acquises, même en Europe. Lors de la conférence de presse annuelle d’AUDI AG, Markus Duesmann, PDG d’Audi, donne son point de vue sur la guerre en Ukraine et son impact sur les activités commerciales de l’entreprise.

Comment Audi met en œuvre sa feuille de route pour de nouvelles mobilités ? Quelles synergies une coopération plus étroite entre Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati peut-elle offrir ? Quel rôle la Chine jouera-t-elle dans la stratégie d’électrification de l’entreprise ? Découvrez les messages clés de Markus Duesmann pour la conférence de presse annuelle de 2022.

Sur la guerre en Ukraine…

« Nous sommes choqués et profondément émus par les nouvelles actuelles à propos de la guerre en Ukraine. Le scénario du pire nous apprend que la paix en Europe ne peut être considérée comme acquise. Nous continuons à espérer une cessation rapide des hostilités et un retour à la diplomatie. »

« Cette guerre a également eu un impact sur nos activités. Le groupe Volkswagen a arrêté la production et les activités d’exportation vers la Russie. Une équipe spéciale travaille à la réduction des pénuries de composants et à l’optimisation de la sécurité de l’approvisionnement. »

« Dans le même temps, il est évident que les aspects de la politique de sécurité rendent désormais encore plus nécessaire l’abandon des combustibles fossiles. On peut espérer que cela accélérera la révolution énergétique. »

« Ce qui est essentiel maintenant, c’est que les politiciens et les entreprises travaillent ensemble pour aborder les possibilités à moyen et long terme et élaborer un plan pour aller de l’avant. »

Sur les résultats financiers annuels de 2021…

« Nos performances de l’année dernière prouvent que nous n’avons pas seulement des plans d’action spécifiques, mais aussi la puissance financière nécessaire pour mener la transformation de l’industrie automobile. »

« Avec un bénéfice d’exploitation de 5,5 milliards d’euros et un flux de trésorerie net de 7,8 milliards d’euros, nous sommes dans une position solide. Nos principaux résultats financiers pour 2021 prouvent que nous sommes sur la bonne voie : nous avons dépassé les résultats précédents, tant pour le bénéfice d’exploitation que pour le flux de trésorerie net. Nous sommes très fiers de cette performance exceptionnelle de l’équipe. Après tout, seule une industrie automobile saine sera en mesure de façonner la mobilité durable de l’avenir. »

Sur « Vorsprung 2030 » et la feuille de route électronique…

« L’e-mobilité est de loin le moyen le plus efficace de défossiliser. C’est pourquoi nous élargissons notre gamme à plus de 20 modèles d’ici 2026. »

« Le concept Audi A6 Avant e-tron incarne la dynamique et l’élégance du futur haut de gamme électrique chez Audi. Avec le modèle de série dont le lancement est prévu à une date ultérieure, nous élargissons notre portefeuille de modèles électriques dans l’un de nos principaux segments. »

« La recharge doit être aussi simple que le ravitaillement en carburant – et idéalement encore plus pratique. En décembre, nous avons lancé avec succès la phase pilote de notre service de recharge rapide premium supplémentaire, l’Audi charging hub. Cet été, nous lançons un deuxième pilote à Zurich. »

Sur la collaboration dans le groupe de marques Premium…

« Grâce à leur vaste gamme combinée, Audi, Bentley et Lamborghini sont prêts à affronter la concurrence de toutes parts au sein des segments haut de gamme et luxe. De plus, il y a Ducati sur le segment des motos. »

« Lamborghini et Bentley ont clairement intérêt à bénéficier d’Audi dans la transition vers l’e-mobilité : ces marques auraient du mal à réaliser seules les énormes investissements nécessaires. »

« Chaque marque possède une expertise qui lui est propre : Lamborghini, par exemple, dans la construction de voitures légères et super sportives. Ou Bentley dans les intérieurs et le traitement du cuir et du bois de haute qualité. Je considère qu’il est crucial de considérer les différences des marques comme certaines de leurs plus grandes forces. Audi a certainement tout à gagner dans ces domaines. »

« Nous nous attendons à ce que les synergies atteignent un montant de plusieurs centaines de millions d’euros au cours des prochaines années. »

Sur les plans pour la Chine…

« L’Audi FAW NEV Company, ou NEV Co en abrégé, joue un rôle clé dans notre stratégie d’électrification pour la Chine. C’est pourquoi nous sommes si heureux d’avoir atteint cette étape importante en février, lorsque nous avons pu conclure la phase de planification et d’approbation. »

« Avec cette décision importante prise, nous pouvons maintenant aller de l’avant avec le développement de l’entreprise et commencer la construction de la nouvelle installation. Nous investissons un total de 2,6 milliards d’euros dans ce projet, y compris la nouvelle usine. »

« À partir de la fin 2024, nous produirons localement les premiers modèles basés sur la plateforme PPE, en collaboration avec notre partenaire FAW. Les premiers à être lancés seront trois modèles des séries Audi A6 e-tron et Q6 e-tron. »

Photos : Audi