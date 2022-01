Bugatti confirme le maintien du moteur à combustion pour sa prochaine hypercar

Bugatti a vendu tous les 500 exemplaires du modèle Chiron et ses dérivés. Il n’est ainsi plus possible de commander une Bugatti neuve. Avec la fusion fin 2021 avec Rimac, constructeur de supercars électriques, le futur proche de Bugatti ne sera pas électrique comme l’a confirmé le constructeur automobile de Molsheim via la voix de Mate Rimac lors d’une récente vidéo. La prochaine Bugatti ne sera ainsi pas une Rimac re-carrossée.



Mi-janvier 2022, à l’occasion du bilan des ventes 2021 et de l’annonce de la fin de la commercialisation de la Bugatti Chiron, Mate Rimace – président de la nouvelle société Bugatti Rimac issue du la joint-venture entre Bugatti et Rimac via Porsche (Groupe Volkswagen) – a annoncé dans la vidéo ci-dessus à partir de la 8ème minute que le futur de Bugatti allait être passionant avec l’arrivée de nouvelles technologies inédites et notamment du maintien du moteur à combustion (pouvant être associé à une hybridation).

Il promet que nous serons « étonnés » par la nouvelle hypercar de La Marque, qui aura des caractéristiques inédites sur une voiture de série : « Je pousse aussi pour un moteur à combustion. Il y a un futur pour un moteur à combustion au sein de Bugatti. »

Mate Rimac est un passionné d’automobile et souhaite perpétuer la philosophie d’Ettore Bugatti : « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti. »

Mais alors quel moteur pourrait être utilisé afin de répondre aux normes européennes des émissions : une version hybride du fabuleux W16 quadriturbo de 8,0 litres ?

Il est désormais certain que la future Bugatti ne sera pas basée sur une Rimac 100% électrique mais qu’elle sera un pur produit avec l’ADN de Bugatti.

Photos – Vidéo : Bugatti