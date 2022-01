Changement d’organisation au sein du département R&D de Lamborghini

Automobili Lamborghini annonce un changement organisationnel au sein du département Recherche et Développement (R&D). Rouven Mohr est nommé CTO (Chief Technical Officer) de Lamborghini et quitte son poste de responsable Vérification / Validation sur véhicule chez AUDI AG en Allemagne. La passation de pouvoir a lieu avec Maurizio Reggiani, qui, après une glorieuse carrière dans l’industrie des supercars, dont plus de la moitié a été passée à la tête du département technique de Lamborghini, occupe actuellement le poste stratégique de vice-président Motorsport de l’entreprise.

Maurizio Reggiani sera responsable de la prochaine direction stratégique de l’ensemble de la division sport automobile de Lamborghini, qui a décollé ces dernières années avec certaines des victoires les plus importantes dans les championnats GT. Le passage à ce nouveau poste, à une époque de transition du secteur des courses vers un avenir de plus en plus durable, vise donc à renforcer la Squadra Corse Lamborghini dans des championnats prestigieux et hautement compétitifs.

Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, a déclaré : « Maurizio Reggiani a été derrière chaque décision fondamentale qui a permis à cette entreprise d’atteindre les records d’aujourd’hui. Il était le père des modèles les plus réussis de Lamborghini, de l’Aventador à l’Urus, de l’Huracán à la Countach LPI 800-4, des modèles qui sont devenus des icônes dans l’histoire de cette marque ou qui le deviendront bientôt. Sa vision pionnière a donné une continuité à l’ADN de Lamborghini, qui a fait de la volonté d’innovation l’une de ses valeurs fondatrices depuis 1963. Aujourd’hui, sa longue et profonde expérience dans le domaine automobile soutiendra l’un des secteurs stratégiques clés, où nous visons à accroître continuellement notre présence en tant que protagonistes. En même temps, nous accueillons avec enthousiasme Rouven Mohr dans la famille Lamborghini, dont l’arrivée intervient à un moment crucial de profonde transformation pour l’entreprise, en vue de l’électrification prochaine de toute la gamme de produits. »

Né à San Martino Spino (Modène) en 1959, Maurizio Reggiani a grandi dans la Motor Valley. Il a passé sa vie professionnelle parmi les moteurs de haute performance : d’abord Maserati, où il a commencé sa carrière en 1982 dans le département dédié à la conception et au développement des moteurs. Puis Bugatti à Campogalliano, de 1987 à 1995, où il était responsable du groupe motopropulseur de l’EB 110. Enfin Lamborghini, où il rejoint en 1995 en tant que chef de projet de la Murciélago, poste qu’il occupe jusqu’en 2001, date à laquelle il est nommé responsable de la division R&D Groupe motopropulseur et Suspension. En 2006, il a été nommé directeur technique et dans ce rôle, il a défini les stratégies derrière les innovations technologiques et de conception les plus importantes des modèles V12, V10 et V8T et les quelques modèles spécfiques de Lamborghini, contribuant ainsi à soutenir les records commerciaux de ces dernières années avec des produits au succès continu.

Rouven Mohr est né en 1979 à Sarrebruck, en Allemagne. Après un diplôme d’ingénieur à l’Université technique de Kaiserslautern et un doctorat en mécanique numérique, il a rejoint Audi en 2008 au sein du département R&D en tant qu’ingénieur d’essais pour la durabilité du châssis, avant d’acquérir des responsabilités croissantes jusqu’à sa nomination en 2014 en tant que responsable de la gestion de projet du véhicule entier pour les modèles Audi A3, TT, Q7 et Q8.

En 2017, il a rejoint Lamborghini, où il a passé deux ans en tant que responsable du développement de véhicules complets, supervisant le développement des modèles Aventador, Huracán et Urus, avant de revenir chez Audi en tant que responsable de la gestion de l’énergie et du poids. Enfin, en 2020, il est nommé responsable Vérification / Validation sur véhicule, une expérience qu’il complète désormais par un retour chez Lamborghini en tant que responsable de la R&D.

Photos : Lamborghini