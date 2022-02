Bugatti établit un nouveau partenariat avec le groupe Segond Automobiles de Monaco

Les murs des rues monégasques résonnent de l’histoire de la course automobile et de l’héritage de Bugatti. Il y a 92 ans, en 1929, l’emblématique circuit de Monaco accueillait son tout premier Grand Prix remporté de façon inoubliable par le grand William « Williams » Charles Frederick Grover et sa Bugatti Type 35B. Ce jour-là, Bugatti a démontré la suprématie de la Type 35 en obtenant cinq des six premières places à l’arrivée. Depuis lors, ce célèbre circuit étroit et sinueux est devenu synonyme de l’apogée de la course automobile. Aujourd’hui, Bugatti renforce ses liens avec la Principauté sur la Côte d’Azur en s’associant avec le groupe Segond Automobiles.

Joyau de la « French Riviera » et symbole ultime du luxe européen, Monaco est depuis de nombreuses décennies l’endroit favori de la jet-set internationale, imprégné d’histoire, de tradition et d’exclusivité. Berceau d’édifices de renommée internationale, tels que l’hôtel de Paris Monte-Carlo, la place du Casino et le Yacht Club de Monaco, la région est un choix logique pour de nombreux propriétaires de Bugatti. Le légendaire pilote de course Bugatti Louis Chiron est né à Monaco en 1899. Vainqueur du Grand Prix de Monaco de 1931, il a donné son nom à la dernière voiture hypersportive de la marque qui, en 2016, a redéfini le sens de la performance et du luxe dans l’industrie automobile.

Avec ses 33 partenaires sur les marchés clés du monde entier, le réseau Bugatti est bien positionné pour répondre aux attentes d’une clientèle diverse et internationale. La conduite d’une voiture hypersportive Bugatti permet à cette même clientèle de découvrir les valeurs de la marque Bugatti et d’expérimenter l’une des merveilles d’ingénierie de la marque dans les showrooms des partenaires Bugatti.

Bugatti s’est associé avec des partenaires qui s’identifient à la philosophie de la marque, qui sont leaders dans leurs domaines d´activités et qui constituent une véritable extension de l’expérience offerte à Molsheim, fief de la marque. Pour le groupe Segond Automobiles, c’est la passion de l’excellence et d’un service client sans pareil qui lie les deux parties.

Le groupe Segond Automobiles opère dans la Principauté de Monaco depuis plus de 35 ans. Présent dans la région depuis 1985, le groupe s’est depuis développé pour former une équipe interne de vendeurs experts et techniciens travaillant avec certaines des marques les plus prestigieuses de l’industrie automobile.

Selon Guy Caquelin, directeur régional Europe de Bugatti, « L’Europe est l’un des marchés phares pour Bugatti. Elle a accueilli nombre de nos lancements de modèles et d’événements d´essais pour nos clients. Et bien sûr, c’est ici dans la Principauté que résident certains de nos clients les plus proches. Nous sommes ravis d’accueillir le groupe Segond Automobiles avec un nouveau showroom au cœur de la Principauté de Monaco, dans un emplacement idéal au bord de la Méditerranée. Avec sa longue lignée monégasque et sa connaissance unique du marché, le groupe saura consolider et développer la présence de Bugatti dans la région. »

Stéphane Colmart, directeur général du groupe Segond Automobiles, a ajouté : « La passion et le sport automobile sont deux valeurs fondatrices du groupe Segond Automobiles qui font que tous ses actionnaires et collaborateurs sont extrêmement fiers de rejoindre la famille exclusive des partenaires Bugatti. Notre futur showroom Bugatti se trouve dans l’un des endroits les plus prisés d’Europe, niché parmi les boutiques de luxe et entouré de près d’un siècle d’histoire de course automobile. Nous disposerons d’un emplacement exceptionnel situé sur le parcours du circuit du Grand Prix de Formule 1, dans l’angle de la Rascasse, près du légendaire virage Louis Chiron. C’est, à bien des égards, l’endroit idéal pour accueillir les clients d’une marque réputée pour ses performances en course et son artisanat de pointe. Avec un le centre après-vente Bugatti tout proche, nous allons pouvoir continuer à faire évoluer l’expérience de l´excellence pour nos clients Bugatti en leur offrant le nec plus ultra en matière de design, de commodité et de luxe. »

Photos : Bugatti