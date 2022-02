Voici comment s’éclater au volant d’une Lamborghini sur la neige

Lamborghini revient sur l’anneau de glace dans le magnifique paysage de Livigno en février 2022. Les clients de Lamborghini, à la recherche des terrains de jeux les plus parfaits au monde pour les vacances de sports d’hiver, prennent le volant pour une Lamborghini Accademia Neve de trois jours. Des températures glaciales autour de zéro pendant la journée, tombant à environ moins dix degrés la nuit, offrent le cadre parfait de glace et de neige pour tester les capacités sportives des modèles Lamborghini Huracán et Urus.



L’expérience de conduite stimulante sur la neige et la glace – les «pistes noires» du programme Accademia de Lamborghini – offre aux clients l’antidote parfait aux saisons d’hiver perdues des deux dernières années, ainsi que le luxe d’être hébergés dans les meilleurs hôtels et restaurants de la région.

L’équipe de pilotes Lamborghini Squadra Corsa dirige les activités de conduite et dispense des instructions, en veillant à ce que chaque participant maximise son potentiel et les capacités des voitures Lamborghini dans l’environnement des sports d’hiver. Les Huracán EVO et Urus à quatre roues motrices et à quatre roues directrices exécutent parfaitement chaque exercice sur la piste de glace de montagne difficile, tandis que l’Huracán STO à propulsion offre un contrôle à indice d’octane élevé axé sur la course.

La haute performance associée aux conditions de gel n’est pas nouvelle pour Lamborghini : la cryothérapie fait partie du programme de formation standard pour les conducteurs d’usine de Lamborghini. À Sant’Agata Bolognese, au « DRIVERS’ LAB », les pilotes Lamborghini bénéficient de séances utilisant les machines d’entraînement les plus avancées, capables de scanner la posture et les performances en temps réel, soutenues par un entraîneur personnel et se terminant par une séance de cryothérapie.

Photos – Vidéo : Lamborghini