Miniature au 1:18 de l’Audi A2 colour.storm en jaune Imola – DNA Collectibles

Après l’Audi RS 3 Sportback 8P grise, DNA Collectibles propose non pas un modèle mais 4 versions colorées de l’Audi A2 via la finition colour.storm : jaune, rouge, bleu et orange via des miniatures en résine au 1:18 en éditions limitées de 399 exemplaires par couleur.



Une gamme de modèles colorés

Le spécialiste suisse de la reproduction de modèles automobiles en miniature en édition limitée – DNA Collectibles – s’attaque à un futur youngtimer emblématique de l’histoire de la marque aux quatre anneaux, ayant marqué son époque il y a 20 ans : l’Audi A2 en version colour.storm.

Lancé en 1999, l’Audi A2 était un véhicule en avance sur son temps par sa conception intégrale en aluminium via la structure ASF (Audi Space Frame) apparue précédemment sur l’Audi A8 D2.

Malgré ses nombreuses qualités comme la légèreté (moins de 1 000 kg), son espace intérieur, sa polyvalence et ses nombreuses motorisations économes en carburant, l’Audi A2 a été un échec commercial pour la marque d’Ingolstadt, en raison notamment de son prix et de l’utilisation massive de l’aluminium. Afin de relancer les ventes et viser un public plus jeune et dynamique, l’A2 colour.storm a été lancée en 2003 avec 5 teintes extérieures très colorées et un intérieur assorti. Les cinq couleurs sont le Jaune Imola, le rouge Misano, le gris Avus, le orange Papaye et le bleu Sprint. Sa carrière s’est terminée en 2005 sans remplaçante.

Ce véhicule est aujourd’hui très accessible en occasion et les versions colour.storm reviennent à la mode, notamment en bon état. DNA Collectibles propose une nouvelle fois une reproduction originale qui n’a pas été réalisée par d’autres fabricants.

La couleur de la carrosserie jaune Imola contraste avec le noir mat de certains éléments comme le toit, les coques des rétroviseurs extérieurs, les entourages des vitres, la calandre, les bandes des parechocs et des portes ainsi que les ailes.

Le modèle choisi est doté d’un pack S line extérieur ainsi que du moteur 1.4 TDI développant 90 ch (présence du I rouge). L’inscription en photo découpe est d’ailleurs présente sur le hayon du coffre comme le logo des 4 anneaux et le A2. Les logos S line sont présents sur le bas des portes arrière.

Différents éléments caractéristiques de ce modèle ont parfaitement été réalisés comme l’unique essuie-glace avant, les nervures du toit, les phares et les feux arrière, la calandre lisse caractéristique des premiers modèles de 1999 à 2003, l’aileron arrière séparant la vitre arrière en 2 parties et permettant de s’abstenir d’un système d’essuyage pour l’arrière. Cette partie vitrée a demandé une ingéniosité technique afin de la reproduire.

Comme d’habitude sur les modèles proposés par DNA Collectibles, la grille de calandre est parfaitement reproduite afin d’offrir un maximum de réalisme.

Comprises dans le pack S Line, les célèbres jantes RS à 9 rayons en 17 pouces avec leur cache central sont aussi bien reproduites. Les disques de frein ainsi que les étriers sont visibles derrière les jantes et manquent malheureusement de réalisme par rapport à d’autres miniatures de la marque que nous avions eu entre les mains.

C’est un point à améliorer pour de futurs modèles.

Le dessous du véhicule n’a pas été oublié avec une reproduction du système d’échappement qui laisse une petit goût d’inachevé : le silencieux est de couleur argentée comme sur le vrai véhicule mais le reste de la ligne est noir. Après quelques coups de pinceaux, ce manque de finition peut être facilement remédié pour les puristes.

Le numéro de châssis de l’édition limitée est présent à côté du logo DNA Collectibles comme sur chaque reproduction de la marque suisse : un gage de l’exclusivité du modèle.

Passons à l’intérieur où la couleur extérieure est rappelée sur le centre des sièges. Visuellement, ils donnent l’impression d’être en cuir noir et jaune alors que dans la réalité ils sont en tissu avec un motif spécifique difficilement reproduisible en miniature. Les versions ayant l’option cuir sont de teinte unie comme le noir ou le rouge.

Néanmoins, ces deux teintes apportent de la fraicheur au modèle et permettent d’éclaircir l’habitable foncé.

DNA Collectibles a apporté sa petite touche via la présence de nombreuses pièces rapportées apportant plus de réalisme tout comme la mise en avant de certains détails : poignées de portes en aluminium, levier de vitesse, autoradio, compteurs, panneau de climatisation, ciel de toit avec les poignées intégrées, rétroviseur central, ceintures de sécurité en tissu noir, boucles de ceintures en photo découpe, haut-parleurs, levier de frein à main, rangements élastiques au dos des sièges avant, différents boutons, …

L’intérieur est très bien reproduit offrant qualité et réalisme malgré l’utilisation de résine comme base de la miniature.

DNA Collectibles propose une nouvelle fois un modèle attrayant et bien réalisé. Cette nouvelle édition limitée en plusieurs coloris est une nouvelle stratégie qui va se renouveler sur d’autres modèles, notamment la future Audi 200 quattro Avant qui va arriver plus tard dans l’année en 4 teintes.

Le nouveau type de socle noir peut recevoir une vitrine a acquérir séparément afin de protéger la miniature de la poussière et la mettre en valeur.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. DNA Collectibles a porté son attention au moindre petit détail visible comme les logos extérieurs S line de ce modèle équipé de jantes RS en 17 pouces.

Disponibilité et prix

Commercialisée en janvier 2022 sous la référence DNA000071 et limitée à seulement 399 exemplaires numérotés, la miniature DNA Collectibles au 1:18 de l’Audi A2 colour.storm en jaune Imola est proposée au prix de 149,99 euros. Les 3 autres couleurs (rouge Misano/DNA000084, bleu Sprint/DNA000083 et orange Papaye/DNA000085) sont aussi disponibles dans les mêmes quantités et prix. Elles peuvent uniquement être achetées sur le site du fabricant : https://dnacollectibles.com/product/audi-a2-1-18

Photos – Vidéo : 4Legend.com